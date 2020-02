Aprimo en Templafy sluiten strategisch samenwerkingsverband om Aprimo Connector for Microsoft Office powered by Templafy te leveren

Met ondersteuning van Templafy, geeft de Aprimo connector werknemers directe toegang, realtime updates en document compliance voor digitale activa in Microsoft Office-toepassingen

KOPENHAGEN, Denemarken en NEW YORK en CHICAGO, 20 februari, 2020 /PRNewswire/ -- Templafy, een wereldwijde leider in zakelijke documentinhoud en technologie voor template-management, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategisch samenwerkingsverband is aangegaan met Aprimo, een leverancier van software voor digitaal activa- en werkbeheer om de Aprimo Connector for Microsoft Office, powered by Templafy te kunnen leveren.

Met dit samenwerkingsverband zal Templafy ervoor kunnen zorgen dat werknemers bedrijfsbrede toegang tot duizenden bestanden kunnen krijgen die in Aprimo's oplossing voor digitaal activabeheer (DAM - digital asset management) opgeslagen zijn. Toegang zal verkregen kunnen worden via Microsoft Office, G-Suite en webtoepassingen. De resulterende service biedt voordelen voor de hele onderneming. De C-suite heeft de merkconformiteit gestroomlijnd, waardoor werknemers merkgebonden conforme inhoud kunnen produceren, met behulp van de middelen die ze reeds gebruiken. Het marketingteam kan voor een hogere merkwaarde zorgen terwijl extra tijd verkregen wordt om zich te concentreren op activiteiten op een hoger niveau. Tot slot worden eindgebruikers in staat gesteld om conforme, creatieve en merkgebonden zakelijke documenten en presentaties te produceren, met ongekende snelheid en gebruiksgemak.

"We zijn verheugd om Aprimo's bestaande klanten een oplossing te kunnen bieden waarmee niet alleen de productiviteit verhoogd zal worden maar waarbij ook de merkintegriteit beschermd wordt door middel van ons bekroonde platform voor template-management," aldus Christian Lund, Chief Product Officer en medeoprichter van Templafy. "De Aprimo Connector for Microsoft Office powered by Templafy zal leiderschapsteams in staat stellen om beter leiding te geven en, als gevolg hiervan, het mogelijk maken om de manier waarop hun teams documenten, presentaties en e-mails samenstellen te optimaliseren."

Met de flexibiliteit om in bestaande documentecosystemen geïntegreerd te worden, voldoet Templafy's oplossing geheel aan de behoefte van flexibiliteit in de moderne werkplek. Het wordt volledig opgenomen in de workflow van medewerkers en geeft de gebruikers intuïtieve toegang tot bedrijfsinhoud. Samen met Aprimo, zal de integratie werknemers in het hele bedrijf in staat stellen om in de meest voorkomende toepassingen eenvoudig de juiste digitale middelen te vinden voor het aanmaken van documenten.

"Het samenwerkingsverband tussen Aprimo en Templafy is een doorbraak voor marketeers en contentmakers," aldus Kevin Souers, Chief Product Officer bij Aprimo. "Samen combineren we de kracht van een digitaal activabeheersysteem van bedrijfsklasse met een oplossing dat toegang geeft tot die zakelijke inhoud in alledaagse middelen zoals Microsoft Office en Google Drive."

Aprimo, een erkende leider in DAM, biedt een oplossing voor bedrijven om alle stroomopwaartse activiteiten, of interne werkzaamheden, te ordenen en stroomlijnen, wat nodig is om een uitzonderlijke klantervaring te kunnen leveren. Om bedrijven te helpen om op een intelligente manier inhoud tijdens de hele levenscyclus te beheren, beschikt Aprimo over een robuuste bibliotheek van connectoren, en nu in samenwerking met Templafy.

Ga voor meer informatie over de Aprimo Connector for Microsoft Office powered by Templafy naar: https://www.templafy.com/aprimo/.

Over Templafy

Templafy maakt aangepaste bedrijfstemplates, merkactiva, en best practice-inhoud beschikbaar, rechtstreeks in kantoortoepassingen, het stroomlijnt de manier waarop gebruikers merkgebonden en compliance-documenten, presentaties en e-mails kunnen creëren. Met Templafy bewaken wereldwijde bedrijven hun merkintegriteit en verhogen ze hun productiviteit met behulp van een centraal beheerd, beveiligd en gebruiksvriendelijk platform.

Templafy werd in 2014 in Kopenhagen, Denemarken opgericht. Templafy's team beschikt over ruim 15 jaar ervaring op het gebied van template-management en document automatisering om een oplossing te ontwikkeling voor een zakelijke cloud-service, dat nu een mondiale marktleider is in zijn sector, wat gevalideerd is door zakelijke blue-chip klanten op elk continent.

Ga voor meer informatie over Templafy's product en bedrijf naar www.templafy.com, of volg ons op LinkedIn: www.linkedin.com/company/3585015/ of Twitter: @templafy

Over Aprimo

Aprimo is een toonaangevend platform voor marketingactiviteiten waarmee marketeers en hun teams zich kunnen concentreren op slimme marketing door het beheren van vijf essentiële zaken: planning, uitgaven, creatie, distributie en prestaties. Aprimo's uitgebreide suite verbetert de marktintroductietijd en maximaliseert de marketinginvesteringen om bedrijfsinkomsten te genereren. Het Aprimo-platform bevat ADAM-software — de toonaangevende software waarmee ondernemingen in staat gesteld worden om digitale activa en productinformatie te beheren. ADAM's SmartContentHub™ wordt gebruikt door wereldwijde merken om inhoud te creëren, beheren en verspreiden voor omnichannel klantervaringen van wereldklasse. Aprimo's hoofdkantoor bevindt zich in Chicago, en heeft kantoren voor wereldwijde R&D- en klantenondersteuning in Indianapolis. Aprimo's internationale bedrijfsvoering is gevestigd in Londen. Ga voor meer informatie naar www.aprimo.com.

