AVAIO Capital kondigt de lancering aan van AVAIO Digital Partners

NEW YORK, 22 februari 2021 /PRNewswire/ -- AVAIO Capital ("AVAIO") is verheugd de financiering aan te kondigen van AVAIO Digital Partners ("ADP"), een digitaal infrastructuurplatform dat op maat gemaakte ontwikkeling en bouw nastreeft van duurzame hyperscale datacenters in Amerika en Europa. Gefinancierd door een vermogenstoezegging van USD 375 miljoen van een grote investeringsmanager met meer dan USD 25 miljard aan activa onder beheer, heeft ADP een reeks hyperscale-projecten die al in ontwikkeling zijn in de VS, Canada en West-Europa, goed voor meer dan 400 MW aan capaciteit.

"De datacentermarkt blijft profiteren van seculiere vraagtrends wereldwijd. We zijn blij met de samenwerking met een investeerder die net als wij van mening is dat het creëren van nieuwe, duurzame datacentervoorzieningen het meest aantrekkelijke segment in deze markt is om te voldoen aan de behoeften van toonaangevende, internationale bedrijven. We helpen de ontwikkeling van ons groeiende portfolio van hyperscale-sites graag vooruit", aldus Mark McComiskey, een partner bij AVAIO Capital.

"AVAIO's expertise in het creëren van nieuwe, duurzame infrastructuur is zeer geschikt voor de datacentermarkt waarin bestaande faciliteiten erg duur zijn geworden en de vraag van internationale bedrijven gestaag blijft groeien", aldus AVAIO-partner Anthony J Gordon.

Over AVAIO Capital

AVAIO Capital is een build-to-core-investeringsmaatschappij voor infrastructuur, geleid door professionals met expertise op het gebied van investeringen, ontwikkeling, techniek, constructie en de operationele wereld. AVAIO investeert in aandelen en brengt expertise op het gebied van investeringen, ontwikkeling en constructie in voor de creatie en herontwikkeling van duurzame infrastructuuractiva in Noord-Amerika en Europa in vier sectoren: digitaal, water, energietransitie en transport. In totaal heeft het team meer dan USD 4 miljard aan aandelentransacties en meer dan USD 50 miljard aan projecten voltooid in de ontwikkeling en de aanleg van van infrastructuur in de sectoren water, transport, digitaal en energie. AVAIO werd in 2016 opgericht door Mark McComiskey en Anthony Gordon als de private-infrastructuurinvesteringstak van AECOM, een van 's werelds grootste engineeringbedrijven, en groeide in 2019 uit tot een onafhankelijk, partnerbedrijf. Ga voor meer informatie naar http://www.avaiocapital.com.

