Baanbrekende studiemethoden van Applied Scholastics Centrum Karin Bijles helpen kinderen om een succes te zijn

AMSTERDAM, 5 december 2023 /PRNewswire/ -- Veel banen zijn tegenwoordig afhankelijk van het vermogen om nieuwe technologie op te kunnen nemen. Studiebarrières geven jongeren, die achteropraken bij hun klasgenoten, niet alleen een stigma maar ze kunnen hen er ook van weerhouden om de levenskwaliteit te verminderen.

Net als in de rest van de wereld moeten Nederlandse kinderen weten hoe ze moeten studeren om te slagen in de snelle, voortdurend veranderende wereld van technologie van vandaag. Daarom zijn ouders enthousiast over de studiemethoden van het Applied Scholastics Karin Bijles Centrum.

"Mijn dochter had het moeilijk en wist niet echt wat ze op school of in het leven ging doen", zei een ouder. "Door jouw bijlesprogramma heeft ze haar studie en nog veel meer verbeterd. Ze heeft niet alleen zelfvertrouwen gekregen en is nu op haar klas niveau, maar ze werkt ook met andere leerlingen, die hulp nodig hebben.

De reden voor dit succes is een revolutionaire technologie hoe te studeren, ontwikkeld door auteur en filantroop L. Ron Hubbard. Deze technologie overbrugt het gebrek in het onderwijs door middel van precieze studie hulpmiddelen. Studenten leren wat de struikelblokken zijn om te kunnen leren en hoe zij die kunnen overkomen, zodat zij welk onderwerp dan ook, kunnen leren.

Bart ten Broek, voormalig schoolhoofd voor 34 jaar, weet hoe belangrijk het is om welk vak dan ook te kunnen leren. "De Studietechnologie van Applied Scholastics, gebruikt door Karin Bijles Centrum, doet precies dat. Het helpt leerlingen de wereld en elkaar beter te begrijpen. Dit helpt Nederlandse studenten een koers te volgen voor levenslang succes."

Een van de ouders die zich tot Applied Scholastics Karin Bijles Centrum wende toen haar dochters moeilijkheden hadden gaf aan, "Als Leerplichtambtenaar zie ik voortdurend kinderen die niet kunnen studeren en niet willen studeren", schreef ze in een brief aan het centrum. "Als ze wel naar school gaan, leren ze niet echt. Jouw centrum is anders. Ik zie dat de Study Technology-methode die je gebruikt, werkt. Bij mijn dochters werkte het. Ze leiden daardoor een beter leven."

