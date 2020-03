Ballast Nedam Development: primeur, alle grondgebonden woningen energieneutraal ontwikkeld in 2019

NIEUWEGEIN, Nederland, 4 maart 2020 /PRNewswire/ -- Ballast Nedam Development was landelijk nieuws toen het besloot geheel gasloos te gaan ontwikkelen in 2017. Deze stap werd later overgenomen in het regeerakkoord en werd wet in 2018. Ballast Nedam Development kijkt altijd vooruit en scherpt de duurzame ambities steeds verder aan. In 2019 werden alle grondgebonden woningen geheel energieneutraal met een EPC van 0 of lager ontwikkeld.

Voorloper met oog op een duurzame toekomst

In niet één van de projecten was energieneutraal ontwikkelen een verplichting of wettelijke eis. Ballast Nedam Development acteert op basis van de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties en legt daarom zelf de lat doelbewust hoger. Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development zegt "Wij wachten niet op een nieuw bouwbesluit om ons morele kompas te bepalen, dat doen wij zelf en roepen anderen op dat ook te doen."

Het bewijs is geleverd

Ballast Nedam Development is van mening dat vanaf heden alle grondgebonden woningen ook energieneutraal ontwikkeld kunnen worden. Onno Dwars: "Het bewijs dat het wél kan hebben wij in 2019 geleverd. Nu zijn de industrie en beleidsmakers aan zet om ervoor de zorgen dat het klimaatakkoord van Parijs van beleid naar regelgeving omgezet wordt en er een gelijk speelveld ontstaat. Onze sector is er klaar voor!"

Lagere maandlast door groenfinancieringen

Nederlanders zijn toe aan een radicale verandering in hoe wij leven. Door de wet van gasloos bouwen heeft de vraag naar energieneutrale woningen een vlucht genomen. De stap naar een energieneutrale woning is nu nog maar zeer klein, de markt vraagt erom en het levert voor de bewoner al snel geld op in de vorm van zeer lage maandlasten op energie. De extra ruimte in groenfinancieringen versterkt dit effect. De besparing op energie komt ten goede aan de maandelijkse aflossing op de hypotheek. Tevens helpen groenfinancieringsmogelijkheden beleggers om een extra energiezuinig beleggingsportefeuille op te bouwen.

Verder dan vastgoed

Ballast Nedam Development werkt inmiddels samen met verschillende NGO's op het gebied van biodiversiteit, circulariteit, nieuwe vormen van mobiliteit, gezonde leefstijlen en sociale cohesie. Het bedrijf is vastberaden om duurzame leefgebieden te ontwikkelen waar zowel mensen als bedrijven kunnen groeien.

