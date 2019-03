Bitpanda Voegt iDEAL Toe als Nieuwe Betaalmethode om Marktpositie in Nederland te Versterken

WENEN, 15 maart 2019 /PRNewswire/ -- Bitpanda heeft zijn positie als marktleider in Europa verstevigd door iDEAL toe te voegen aan de betalingsopties op hun handelsplatform voor digitale activa. iDEAL is verreweg het meest populaire e-commerce betalingssysteem in Nederland, waarmee meer dan de helft val alle online betalingen wordt verricht.

De toevoeging van iDEAL is een belangrijke stap voor Bitpanda om zijn positie op de Nederlandse markt te versterken. Met deze meest geprefereerde betaalmethode binnen Nederland, en nog veel meer populaire opties voor betaling en uitbetaling, is Bitpanda een vriendelijk platform voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers.

"Wij bij mPAY24 zijn er trots op dat we Bitpanda mogen ondersteunen als hun Betalingsdienst Aanbieder in Wenen met een groot aanbod van online betalingssystemen. Het introduceren van iDEAL opent een enorme markt binnen Nederland en geeft Nederlandse traders de mogelijkheid om te betalen met hun geprefereerde lokale betalingsmethode," aldus Christoph Heinzle, Commercieel Directeur bij mPAY24 (heidelpay Group).

Het Hoofd van Financial Services bij Bitpanda Lukas Enzersdorfer-Konrad is het daarmee eens: "Wij hebben al een grote user base in Nederland maar gezien de populariteit van iDEAL in het land zijn we nu in staat deze dienst met maximaal gebruikersgemak aan te bieden."

Bitpanda is Europa's grootste makelaar voor kleine beleggers bij de koop en verkoop van 23 cryptovaluta, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Ripple (XRP). Doel is het leveren van gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare toegang tot digitale activa van allerlei soort.

Over Bitpanda

Bitpanda GmbH is een fintech bedrijf met hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk. Bij Bitpanda geloven wij heilig in de innovatieve kracht van cryptovaluta en blockchain technologie. Onze missie is om de grootste drijvende kracht te vormen in de huidige fintech revolutie door het aanbieden van gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare toegang tot allerlei digitale activa voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Bitpanda is in 2014 opgericht door Eric Demuth, Paul Klanschek en Christian Trummer. Het is uitgegroeid tot Europa's grootste handelsplatform voor de koop en verkoop van o.a. Bitcoin, Ethereum en IOTA met ruim 900.000 gebruikers en meer dan 100 werknemers.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/829258/Bitpanda_Logo.jpg

Related Links

https://www.bitpanda.com



SOURCE Bitpanda GmbH