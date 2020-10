BizCapital voegt een investering van Oikocredit van $3 miljoen toe aan zijn Serie B

Deze investering brengt de totale Serie B op 15 miljoen dollar

RIO DE JANEIRO, 23 okt. 2020 /PRNewswire/ -- BizCapital, een Braziliaanse fintech die financiële oplossingen biedt voor het midden- en kleinbedrijf, heeft een investering van 3 miljoen dollar ontvangen van de in Nederland gevestigde social impact investeerder Oikocredit. Dit brengt de totale Serie B-ronde van de onderneming op 15 miljoen dollar. De kapitaalinjectie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuw productaanbod en de uitbreiding van distributiekanalen waarmee de fintech nog meer kleine en middelgrote ondernemingen zal kunnen bereiken in heel Brazilië.

In juni 2020 kondigde BizCapital zijn eerste Serie B-investeringsronde aan, met 12 miljoen USD onder leiding van de Duitse ontwikkelingsfinancieringsinstelling DEG (een dochteronderneming van KfW Group, de Duitse promotiebank), met aanvullende investeringen van MELI Fund (het Corporate Venture Capital Fund van MercadoLivre) en van Quona Capital, Monashees, Chromo Invest en 42K Investments. De toetreding van Oikocredit tot de ronde versterkt het vertrouwen van investeerders in het vermogen van BizCapital om te innoveren op de Latijns-Amerikaanse kredietmarkt onder de uitdagende omstandigheden als gevolg van COVID-19.

De sociale impact van BizCapital op de Braziliaanse mkb-economie was een belangrijk factor in de investeringsbeslissing van Oikocredit. "We weten dat kleine bedrijven direct getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Deze extra investering helpt BizCapital om alternatieve oplossingen te bieden aan deze ondernemers", zegt Francisco Ferreira, medeoprichter en CEO van BizCapital.

Het effect van COVID-19 blijkt uit een toename van het aantal leningen dat tijdens de pandemie door de fintech werd verwerkt. Terwijl in totaal 6.000 leningen werden verstrekt van de lancering tot juni, ging het in september al om bijna 10.000 leningen.

"Oikocredit is verheugd over dit nieuwe partnerschap. Wij geloven in het groeipotentieel en het ervaren managementteam van BizCapital. We ondersteunen de missie van het bedrijf om verantwoorde financiële inclusie te bevorderen en betekenisvolle sociale impact te genereren door de creatie van duizenden banen in Brazilië", zegt Nicolás Arrosa, Equity Analyst, van Oikocredit.

Sinds zijn oprichting in 2016 is BizCapital 18 keer zo groot geworden en bedient het meer dan 7.000 unieke klanten in meer dan 1.200 steden in heel Brazilië. De fintech tracht de bureaucratie in het traditionele Braziliaanse mkb-banksysteem te verminderen en biedt ondernemers een snelle en betrouwbare toegang tot financiële diensten.

Over BizCapital

BizCapital levert online financiële diensten aan het mkb, via een snel en betrouwbaar proces. De fintech zet zich in voor het creëren van relaties "van ondernemer tot ondernemer", en biedt spelveranderende instrumenten en middelen aan om hen te helpen hun bedrijf te laten groeien.

Over Oikocredit

Social impact investeerder en wereldwijde coöperatie Oikocredit heeft 45 jaar ervaring met het financieren van organisaties die actief zijn op het gebied van financiële inclusie, landbouw en hernieuwbare energie. Aan de hand van leningen, aandelenbeleggingen en capaciteitsopbouw helpt Oikocredit mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hun levensstandaard duurzaam te verbeteren. Oikocredit financiert bijna 690 partners, met een totaal uitstaand kapitaal van € 947 miljoen.

