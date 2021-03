Blis maakt het mogelijk audiences te bereiken, zonder afhankelijk te zijn van cookies en IDFA's

- De nieuwe privacy-first productsuite van Blis stelt klanten in staat om hun campagne doelstellingen te bereiken zonder afhankelijk te zijn van cookies en IDFA's.

- Door de combinatie van locatie data en aanvullende offline- en online data, maakt Blis het mogelijk op een nieuwe manier media te plannen en in te kopen

AMSTERDAM, 30 maart 2021 /PRNewswire/ -- Blis autoriteit op het gebied van privacy-first, locatie-gedreven advertising, kondigt vandaag de lancering van haar nieuwe product aan. Deze nieuwe producten maken het voor de grootste A- merken en agencies mogelijk, om hun klanten op schaal te targeten, in een post-cookie wereld.

Nu de branche zich steeds verder weg beweegt van targeting op basis van ID's en persoonlijke gegevens, moeten merken nieuwe manieren vinden om hun doelstellingen te bereiken door gebruik van gepersonaliseerde digitale advertenties. Uit recent onderzoek * blijkt dat 78% van de marketeers bezorgd tot zeer bezorgd is over het verlies van cookies, terwijl 61% hetzelfde denkt over het verdwijnen van IDFA's. Op de vraag wat hen het meest bezighield, gaf 37% aan dat het een combinatie van factoren was, waaronder de mogelijkheid om effectief intelligente campagne strategieën te plannen, gerichte en gepersonaliseerde campagnes op schaal uit te voeren en de campagne prestaties effectief te meten.

Blis gaat deze uitdaging aan en maakt gebruik van haar ervaring in het veld van location-based advertising. Het combineert locatiegegevens met honderden geaggregeerde en geanonimiseerde gedrags- en levensstijl signalen, waardoor een completer beeld ontstaat van de klanten van een merk, om ze op schaal te bereiken op een privacy-first manier.

Blis' nieuwe product suite met privacy-first producten

Dit nieuwe product is de Audience Explorer en wordt wereldwijd gelanceerd. Het is een visuele, interactieve tool waarmee merken ontdekken welke specifieke kenmerken hun klanten hebben, om vervolgens sterkere mediaplannen te ontwikkelen, met beter resultaat. Audience Explorer wordt mogelijk gemaakt door nauwkeurig en direct waargenomen locatiegedrag van het wereldwijde opt-in panel van Blis. Met het oog op de behoefte van de klant gebruikt Blis vervolgens de nieuwe Dynamic Audience Targeting om gepersonaliseerde doelgroepen op grote schaal te bereiken. Dit met behulp van een verscheidenheid aan geanonimiseerde signalen, van levensstijlkenmerken tot winkel- en besteding gewoonten. Allemaal zonder afhankelijk te zijn van persoonlijke gegevens. Deze nieuwe producten stellen merken en mediabureaus in staat om sterke campagneresultaten te blijven leveren door middel van gepersonaliseerde en schaalbare targeting, ondanks de vermindering van IDFA's en het einde van de cookie.

Greg Isbister, CEO, Blis voegt toe "Onze branche bevindt zich op een belangrijk kantelpunt, met ingrijpende veranderingen die elk onderdeel van digital advertising zoals we het nu kennen, beïnvloeden.

"We hebben flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze technologie om te beantwoorden aan de behoefte van adverteerders om consumenten op grote schaal te bereiken, terwijl we niet afhankelijk zijn van persoonlijke identificatiegegevens, zoals cookies van derden of identifiers van mobiele devices. Deze nieuwe technologie zal de manier waarop onze klanten hun doelgroepen bereiken, fundamenteel veranderen. "

Blis-klant Sophie Strong, Head of Display and Social, Wavemaker voegt toe: "We willen altijd samenwerken met partners zoals Blis die ons helpen proactief te navigeren door belangrijke thema's binnen onze branche. Blis' 'nieuwe privacy-first targeting-methodologie biedt een innovatieve oplossing voor een urgente uitdaging".

* Blis-klantenonderzoek, met 109 respondenten, uitgevoerd in februari 2021.

Opmerking: Audience Explorer en Dynamic Audience Targeting zijn al gelanceerd in de VS, het VK en Australië en worden de komende maanden gelanceerd in Italië, Singapore en Nederland.

Over Blis

Blis is de privacy-first, location-powered programmatic en advertising partner. We leveren nauwkeurige targeting op schaal zonder afhankelijk te zijn van persoonlijke gegevens, en ondersteunen de grootste merken en mediabureaus bij het behalen van hun bedrijfsresultaten door middel van gepersonaliseerde en sterk presterende digitale advertenties.

Blis gebruikt off- en online gegevens, evenals gedrags- en levensstijl indicatoren om audiences beter dan wie dan ook te profileren en te begrijpen. Door gebruik te maken van een wereldwijd opt-in planning en meetbaarheid panel en de geaggregeerde en anonieme benadering van doelgroeptargeting, bereikt Blis nauwkeurig doelgroepen op schaal zonder afhankelijk te zijn van persoonlijke gegevens.

Blis is opgericht in de UK in 2004 en inmiddels actief vanuit 40 kantoren op vijf continenten. We werken samen met de grootste en meest consumentgedre3ven bedrijven, van Kraft Heinz, Unilever, Samsung, McDonald's, Coty, Mercedes Benz tot Peugeot, en met alle grote mediabureaus,. Wij bereiken samen met onze klanten ruim een miljard mobiele devices per jaar. Voor meer informatie: blis.com.

