Booking.com opent de inschrijvingen voor de Technology Playmaker Awards 2020

AMSTERDAM, 1 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Booking.com kondigt vandaag de Technology Playmaker Awards 2020 aan, waarmee innovatie door vrouwen in de wereldwijde technologiesector geëerd en gehuldigd wordt. De awards, die voor het eerst werden uitgereikt in 2017, eren vrouwen die de grenzen van excellent leiderschap en innovatie in de technologiesector opzoeken en daarmee toekomstige generaties vrouwelijke tech-leiders inspireren.

Nominaties kunnen vóór 21 december 2019 in elke taal worden ingezonden via http://techplaymakerawards.com .

Er worden winnaars gekozen in negen award-categorieën, die de diversiteit erkennen van de bijdragen die vrouwen leveren in Technology, IT, Digital en gerelateerde werkvelden: Role Model, Rising Technologist, Business Leader, Technology Innovator, Social Impact, Entrepreneur, Academic Achievement, Champion of Change en Employer. Vrouwen van alle niveaus en alle werkvelden uit de tech-sector wereldwijd kunnen genomineerd worden. De belangrijkste voorwaarde is dat ze met behulp van technologie een bijdrage moeten leveren aan de disruptie of transformatie van markten, vakgebieden of hele samenlevingen. De winnaar van elke categorie ontvangt een geldprijs van €5000, te gebruiken voor hun professionele en zakelijke doelen. De algehele winnaar ontvangt nog €10.000 extra aan prijzengeld.

Meer dan de helft van de vrouwen (53%) wereldwijd heeft twijfels over het betreden van de technologiesector omdat er weinig vrouwelijke leidinggevenden zijn bij technologiebedrijven. Ook geeft 52% aan dat ze ervan worden weerhouden omdat ze geen contact hebben met mentors en rolmodellen, en omdat meisjes niet van jongs af aan wordt geleerd over de mogelijkheden (50%).

