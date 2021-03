Canada Life Reinsurance sluit langlevenrisico-overeenkomst van 4,7 miljard euro af met Athora Nederland

DUBLIN, 18 maart 2021 /PRNewswire/ -- Canada Life Reinsurance is verheugd aan te kondigen dat het onlangs een langetermijnherverzekeringsovereenkomst voor langlevenrisico heeft gesloten met Athora Nederland voor € 4,7 miljard aan in-force verplichtingen en 104.500 in-payment en uitgestelde polissen.

Jeff Poulin, Global Head van Canada Life Reinsurance, bevestigt dat deze overeenkomst opnieuw een voorbeeld is van de kracht van Canada Life Reinsurance als partner voor herverzekeringstransacties op het gebied van langlevenrisico's wereldwijd.

"Wij zijn verheugd dat wij onze relatie met Athora Nederland met deze belangrijke herverzekeringsovereenkomst kunnen uitbouwen en uitbreiden," aldus Poulin. "Het toont aan dat wij met onze partners kunnen samenwerken om aan hun herverzekeringsbehoeften te voldoen en dat wij onze oplossingen in de loop van de tijd aan hun behoeften zullen aanpassen."

Canada Life Reinsurance biedt verzekeraars, herverzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd een reeks innovatieve oplossingen voor risico- en kapitaalbeheer met betrekking tot levens-, gezondheids- en niet-levensrisico's.

Over Canada Life Reinsurance

Canada Life Reinsurance biedt haar klanten herverzekeringsoplossingen voor leven en gezondheid, annuïteiten en schadeverzekeringscontracten via haar kantoren in de Verenigde Staten, Canada, Ierland, Bermuda en Barbados. Canada Life Reinsurance is een divisie van The Canada Life Assurance Company en een aantal van haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. The Canada Life Assurance Company is een dochteronderneming van Great-West Lifeco Inc. Voor meer informatie, bezoek canadalifere.com.

Over Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco is een internationale houdstermaatschappij voor financiële diensten met belangen in levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, pensioen- en beleggingsdiensten, vermogensbeheer en herverzekeringsactiviteiten. Wij zijn actief in Canada, de Verenigde Staten en Europa onder de merknamen Canada Life, Empower Retirement, Putnam Investments, en Irish Life. Eind 2020 hadden onze bedrijven ongeveer 24.500 medewerkers, 205.000 adviseursrelaties en duizenden distributiepartners - allemaal ten dienste van onze meer dan 30 miljoen klantenrelaties in deze regio's.

Great-West Lifeco en haar ondernemingen hebben per 31 december 2020 ongeveer 2,0 biljoen CDN aan geconsolideerde activa onder administratie en maken deel uit van de Power Corporation-groep van ondernemingen. Great-West Lifeco wordt verhandeld op de Toronto Stock Exchange (TSX) onder het tickersymbool GWO. Ga voor meer informatie naar greatwestlifeco.com.

Contact: Eamon Loughnane, Head of European Business Development, Canada Life Reinsurance, Tel: 00 353 254 1508, Mobiel: +353 86 042 1056, E-mail: [email protected]

SOURCE Canada Life Reinsurance