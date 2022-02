Cargo Strategy in Amsterdam gelanceerd

Volgens Gliatta is Cargo Strategy ontstaan omdat klanten en prospects van het bureau steeds meer behoefte hebben aan anticipatie op de motivaties, acties en bestedingsgewoonten van hun klanten. Het vermogen van organisaties om nauwkeuriger te voorspellen wat de toekomst biedt, wordt nog belangrijker nu bedrijven ervoor willen zorgen dat hun marketinginvesteringen de meest effectieve, meetbare resultaten opleveren. Gliatta voegde eraan toe dat het openen van een kantoor in Amsterdam, Cargo ook zal helpen bij het verwerven en bedienen van nieuwe internationale klanten.

"Cargo heeft een zeer sterke staat van dienst in het helpen van enkele van 's werelds bekendste en meest overtuigende merken om hun bedrijfsgroei te versnellen", zegt Gliatta. "Door de benaderingen van onze klanten, met betrekking tot hun kleine tot middelgrote zakelijke klantsegmenten en verkoopkanalen, strategisch te identificeren, te ontwikkelen, te plannen en te testen, hebben we hen kunnen helpen hun MKB-klantenbestand te bereiken, te betrekken en aanzienlijk te laten groeien."

Het doel van Cargo Strategy is om marketeers te helpen meer waarde te leveren binnen hun onderneming en biedt de volgende kerndiensten:

Merk-, klant- en marktstrategie, analyse en inzichten

Go-to-market-strategie, analyse en inzichten

Ontwikkeling van een strategisch marketingplan

Marketingonderzoek en -analyse

Analyse en optimalisatie van marketingcampagnes

Strategie en analyse klantervaring (CX)

Go-to-market-strategie en analyse

Tech Stack-strategie en -analyse

Pilotprogramma's, campagnes en schaalstrategieën

Strategische workshops en draaiboeken

Gliatta voegt eraan toe dat hij gelooft dat Cargo een aantal belangrijke verschillen biedt in vergelijking met traditionele marketingadviesbureaus en reclamebureaus die strategische diensten leveren. Die punten omvatten:

Toekomstgerichte, B2SB Marketing®-expertise

Experts in het helpen van ondernemingen en hun verkoopnetwerken bij het verbeteren van hun markteting en verkoop aan kleine bedrijven.

Meer dan tien jaar strategische ervaring in het werken met wereldwijde merken zoals Intel, Microsoft, 3M , Daimler, Mercedes-Benz, Bridgestone, Lenovo en andere Fortune100-bedrijven.

Gefocust op "what's next" in het MKB-klantensegment zonder de focus en eisen van marketing op "what's now" te verstoren.

Het voorspellende concurrentievoordeel

Het ontwikkelen en combineren van op bewijs gebaseerde en op ervaring gebaseerde inzichten om meer voorspellende marketingacties te stimuleren.

Teststrategieën en -ideeën testen, optimaliseren en opschalen om bedrijfsmerken in staat te stellen een concurrentievoordeel en leidende positie ten opzichte van hun concurrentie veilig te stellen en te behouden.

Marketingteams voorzien van de informatie, inzichten en het vertrouwen om te laten zien hoe investeringen in marketing de bedrijfsresultaten zullen stimuleren.

Digitale en datagestuurde strategische oplossingen

Het voorspellen en optimaliseren van de SMB Buyer Journey and Experience (CX) om te voldoen aan de toenemende digitale eisen en verwachtingen van klanten.

Gebruikmaken van zero-, first- en third-party data ter informatie en aansturing van marketing- en creatieve beslissingen.

Testen en optimaliseren van digitale oplossingen vóór het autoriseren en activeren van de volledige uitrol

End-to-end marketing- en verkoopintegratie

Biedt volledige, end-to-end marketingoplossingen via integratie van Cargo Strategy, Cargo Agency en Cargo Studios.

Zorgen voor naadloze en efficiënte samenwerking en integratie tussen bedrijfsmarketingteams, verkoopteams en netwerken.

Aanvulling en/of versterking van bestaande bedrijfsteams om de afstemming van marketing- en verkoopkanalen en partners in de vroege stadia van strategie en planning te stimuleren.

Snelheid en behendigheid

Werk en strategische oplossingen leveren die voldoen aan de steeds snellere eisen van interne belanghebbenden en externe klanten.

Snel testen en opschalen van toekomstgerichte strategieën en ideeën.

In een collaboratief en iteratief proces werken om marketingteams van ondernemingen in staat te stellen vol vertrouwen te voldoen aan de eisen van vandaag, terwijl ze zich voorbereiden op morgen.

Met kantoren in Greenville, SC, VS, Amsterdam, Nederland en Toronto, Canada, levert Cargo sinds de oprichting in 2006 reclame- en marketingoplossingen en -diensten aan klanten. Het bureau is gespecialiseerd in het verbinden van grote merken met kleine tot middelgrote zakelijke klanten en bedient enkele van 's werelds grootste en bekendste bedrijven. Ga voor meer informatie naar

