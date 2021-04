Catawiki presenteert meest opmerkelijke geveilde objecten: van een haar van Napoleon tot een schapendarm condoom

Een 18 karaats witgouden ring met sapphire en diamant, geveild voor 240 euro, was de klapper: het 10 miljoenste object verkocht op Catawiki. 'Steeds meer mensen weten Catawiki te vinden, zeker in deze tijden waarin een grote verschuiving plaatsvindt van offline naar online. We groeien met dubbele cijfers en bieden zo'n 65.000 objecten per week aan in 22 categorieën. Het is dan ook niet gek dat we juist in dit jaar ons 10 miljoenste object hebben verkocht. We gebruiken deze mijlpaal graag om terug te kijken naar de bijzondere objecten die we de afgelopen jaren hebben geveild', vertelt Frederik de Beer, Chief Commercial Officer bij Catawiki.