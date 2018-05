China op koers om in 2020 de VS voorbij te streven in aanvragen buitenlandse handelsmerken

Het rapport Chinese Brands Go Global werd samengesteld door het Custom and Managed Solutions Team van CompuMark, met behulp van SAEGIS®, de grootste database van handelsmerken ter wereld, waarin 62,6 miljoen actieve handelsmerken in 186 handelsmerkregisters in meer dan 200 landen worden geanalyseerd. Het heeft aanvragen beoordeeld voor binnen- en buitenlandse handelsmerken, ingediend door Chinese merken tussen 2014 en 2017.

Het aantal aanvragen voor Amerikaanse handelsmerken door Chinese merken is met 800% gestegen sinds 2014. Van de 120.000 buitenlandse handelsmerkaanvragen die door Chinese merken in 2017 zijn ingediend, werden meer dan 50.000 in de VS ingediend. Dit komt neer op ongeveer 10% van alle aanvragen die bij Amerikaanse handelsregisters in een jaar zijn ingediend, hetgeen laat zien dat de VS nu de markt is voor Chinese merken, en dit laat een verschuiving zien, weg van de traditionele doelmarkten in de buurlanden in Zuidoost-Azië.

Aanvragen voor handelsmerken bevatten informatie over markten (land van registratie), tijd (datum van aanvraag), bron (land van aanvraag) en zakelijke activiteit (klasse en specificatie). Het rapport laat verder zien waar ter wereld Chinese aanvragen voor handelsmerken worden ingediend, waar in China aanvragers vandaan komen, en welke Chinese branches de groei in internationale handelsmerken stimuleren.

Nationaal blijft het Chinese handelsmerkregister ook met een enorme snelheid groeien. Met meer dan 1,4 miljard consumenten wordt de Chinese markt gezien als een belangrijke markt voor internationale merken, en daarom registreren deze wereldwijde merken zich in grote getalen bij de handelsregisters hier. Daarmee is het Chinese interne handelsmerkregister het grootste ter wereld; hierin werden in 2017 meer dan vijf miljoen nieuwe handelsmerkaanvragen opgenomen.

Wereldwijd werd 60% van de handelsmerkaanvragen in 2017 in het Chinese register ingediend. Er werden in één week in september 2017 meer aanvragen ingediend dan bij het register van de Europese Unie in heel 2016. En het aandeel van wereldwijde handelsmerkaanvragen dat in China wordt ingediend groeit nog steeds.

Jeff Roy, President van CompuMark legt uit: "Trends in aanvragen van handelsmerken kunnen als krachtige signalen van economische activiteit dienen. China is hiervan een geweldig voorbeeld. Uit het aanvraagvolume in ons rapport blijkt dat in slechts 4 jaar Chinese merken van de nummer 10 in de wereld naar nummer 2 zijn gestegen. Deze aanvragen vertellen een verhaal dat de toekomst van regionale of internationale handel kan onthullen of zelf voorspellen. Indien de huidige trends voortduren, zullen Chinese merken waarschijnlijk in de nabije toekomst concurreren met de Amerikaanse merken om wereldwijde overheersing.

Rob Davey, Senior Director, Managed Solutions & Global Markets bij CompuMark, zei: "China, met haar aantrekkingskracht als de grootste enkelvoudige markt ter wereld en een bevolking met een groeiende koopkracht, is prominent aanwezig op de radar van internationale merkeigenaren. Maar onze exclusieve analyse door de data-analytics experts van CompuMark laat zien dat Chinese aanvragers van handelsmerken een significante impact hebben op de handelsregisters wereldwijd. Handelsregisters buiten China—met name die in de Verenigde Staten en Europa—zien dat Chinese aanvragers een veel grotere rol spelen in hun markten."

