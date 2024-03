Conclave EuropaNova: Union européenne : 17 questions fondamentales et 4 axes prioritaires pour alimenter le débat électoral européen et préparer l'agenda stratégique 2024-2029.

L'affirmation géopolitique Le leadership scientifique et technologique Le renouvellement du modèle économique, social et environnemental européen L'accélération de la démocratisation de l'Union.

PARIS, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le jeudi 21 mars, à l'occasion du Conseil européen, sera rendu public le rapport "Europe 2040: Tomorrow is today. Co-building a global, sustainable, and responsible power" (https://europanova.eu/conclave/report). Ce rapport est initié par une douzaine de personnalités européennes, dont Guillaume Klossa, président du think tank EuropaNova, Philippe Étienne, ambassadeur de France, Piero Benassi, ambassadeur d'Italie, la politologue allemande Daniela Schwarzer et les anciens commissaires Étienne Davignon et António Vitorino.

Ce rapport est le fruit d'un Conclave de 3 jours organisé par EuropaNova et dirigé par Isabelle Négrier. Le Conclave s'est tenu dans le palais présidentiel de Cascais, à l'invitation du Président portugais Marcelo Rebelo de Sousa du 24 au 26 novembre dernier. Le Conclave a réuni 46 européens (https://europanova.eu/conclave/participants-au-conclave-2023/), dont le Premier ministre portugais António Costa, la Vice-Première ministre bulgare Mariya Gabriel, l'ancien Premier ministre polonais Jan Krzysztof Bielecki, les politologues David Farrell et Ivan Krastev, ainsi que le président de l'European Round Table, Jean-François Van Boxmeer.

Ensemble, ils ont identifié 17 questions fondamentales pour mieux anticiper les crises à venir. Parmi ces questions : les conditions d'un nouvel élargissement, la gestion conjointe des questions démographiques et migratoires, un possible désengagement accéléré des États-Unis en Europe, ou encore la fin du tabou budgétaire.

Selon Guillaume Klossa, initiateur du Conclave et coordinateur du rapport avec les universitaires Loukas Tsoukalis (Géopolitique), Jean-Pierre Bourguignon (Sciences et technologies), Maria João Rodrigues (Modèle de développement) et Daniela Schwarzer (Démocratie) : « La transformation de l'Union européenne est un objectif prioritaire de Lisbonne à Varsovie. Il appartient aux chefs d'État et de gouvernement d'en tirer les conséquences, ainsi qu'aux futurs Parlement et Commission. » Il ajoute : « À l'instar des États-Unis et de la Chine, l'Union européenne doit se doter d'outils de planification stratégique pour renforcer la capacité des dirigeants et des citoyens à se projeter ensemble dans l'avenir. »

Dans la continuité de son action d'intérêt général européen, EuropaNova, en partenariat avec Politico, organisera des débats avec les têtes de liste aux européennes : Jordan Bardella le 28 mars, Valérie Hayer le 3 avril puis Raphaël Gluksmann.

