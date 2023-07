CordenPharma richt Technology & Science Advisory Board van wereldklasse op met experts in zes technologieplatforms

BASEL, Zwitserland, 26 juli 2023 /PRNewswire/ -- CordenPharma, een toonaangevende farmaceutische Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), richtte een nieuwe Technology & Science Advisory Board (TSAB) op met acht experts van wereldklasse uit de academische wereld en de industrie. Zij zullen strategische begeleiding en wetenschappelijke expertise bieden om de voortdurende groei en innovatie van het bedrijf te stimuleren.

De oprichting van de Technology & Science Advisory Board ligt in het verlengde van het engagement van CordenPharma om het voortouw te blijven nemen in de farmaceutische en biotechnologische sector. De onderneming zal de kennis en inzichten van gerenommeerde wetenschappers en industrieleiders uit zowel de academische als de commerciële sector bundelen, om zo haar capaciteiten op het gebied van de efficiënte ontwikkeling en productie van API's, lipide excipiënten, geneesmiddelen en geïntegreerde toelevering te vergroten en de complexe modaliteiten van haar brede farmaceutische klantenkring te ondersteunen.

De TSAB van CordenPharma bestaat uit acht wetenschappelijke experts uit verschillende disciplines, waaronder chemie, farmacologie, biotechnologie en regelgeving.

Hun gezamenlijke expertise biedt waardevolle inzichten in opkomende trends, geavanceerde technologieën en vooruitgang op het gebied van regelgeving in alle zes de CordenPharma technologieplatforms . Dankzij deze samenwerking zal de CDMO kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de sector en ervoor zorgen dat het bedrijf klaar is om in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten en hun levensreddende medicijnen.

Onder de acht nieuwe bestuursleden bevinden zich internationaal gerenommeerde deskundigen op het gebied van medicijnontwikkeling, peptiden, oligonucleotiden, lipiden, injecteerbare Lipid NanoParticles (LNP's), RNA medicijnafgifte, zeer krachtige Oral Solid Dose (OSD), flowchemie en kleine moleculen. Hoewel het bestuur in eerste instantie zal kijken naar wetenschapsgerichte gebieden, zal in de toekomst ook onderzoek worden verricht naar bio-informatica, waaronder AI en machine learning.

Leden van de Technology & Science Advisory Board van CordenPharma 2023

Dr. José de Chastonay, onafhankelijk consultant voor strategische fusies en overnames en bedrijfsontwikkeling ( Portugal / Zwitserland) - Tientallen jaren leidinggevende ervaring in de peptidenindustrie met de nadruk op bedrijfsontwikkeling, bedrijfsintegratie en operationele en commerciële activiteiten.

Tientallen jaren leidinggevende ervaring in de peptidenindustrie met de nadruk op bedrijfsontwikkeling, bedrijfsintegratie en operationele en commerciële activiteiten. Prof. Dr. Christian Oliver Kappe , hoogleraar scheikunde, Universiteit van Graz (Oostenrijk) - Erkend als een van de meest ervaren experts op het gebied van flowchemie.

Erkend als een van de meest ervaren experts op het gebied van flowchemie. Prof. Dr. Hiroshi Kikuchi , President van DDS Strategy Firm ( Japan ) - De toonaangevende lipidenexpert in Japan , geconnecteerd met alle belangrijke lipidenexperts ter wereld.

De toonaangevende lipidenexpert in , geconnecteerd met alle belangrijke lipidenexperts ter wereld. Prof. Dr. Olivia Merkel , hoogleraar en Chair of Drug Delivery, LMU München (Duitsland) - Zeer erkend expert op het gebied van medicijnafgifte voor RNA en de behandeling van longziekten.

Zeer erkend expert op het gebied van medicijnafgifte voor RNA en de behandeling van longziekten. Prof. Dr. Jean-Christophe M . Monbaliu, hoogleraar organische chemie, Centrum voor Geïntegreerde Technologie en Organische Synthese, Universiteit van Luik (België) - Zeer erkend expert in flowchemie met een sterke achtergrond in meerstaps stromingsprocessen (laboratorium- en pilotschaal).

Zeer erkend expert in flowchemie met een sterke achtergrond in meerstaps stromingsprocessen (laboratorium- en pilotschaal). Dr. Christoph Rosenbohm , MBA, Chief Technology Officer (CTO), Aloop Therapeutics (Denemarken) - Langdurige ervaring op het gebied van oligonucleotiden.

Langdurige ervaring op het gebied van oligonucleotiden. Prof. Dr. Roderich Süssmuth, Rudolf-Wiechert-hoogleraar en leerstoel biologische chemie, Technische Universiteit Berlijn (Duitsland) - Zeer erkend expert op het gebied van peptiden en synthese van natuurlijke producten.

Zeer erkend expert op het gebied van peptiden en synthese van natuurlijke producten. Prof. Dr. Karl Wagner , hoogleraar farmaceutische technologie en biofarmacie, Universiteit van Bonn (Duitsland) - Expert in oplosbaarheidsverbetering, OSD in het algemeen en voorspellende biofarmaceutische hulpmiddelen.

Dr. Michael Quirmbach, CEO & President bij CordenPharma: "CordenPharma is vereerd dat het kan samenwerken met deze vooraanstaande wetenschappelijke experts. We kijken ernaar uit om hun gerenommeerde ervaring te kunnen benutten om innovatie te blijven stimuleren op onze zes technologieplatforms en uitzonderlijke waarde te leveren ter ondersteuning van de complexe modaliteiten van onze farmaceutische en biotechnologische klanten."

Over CordenPharma

CordenPharma is een CDMO-partner die biotech- en farma-innovators van complexe modaliteiten ondersteunt bij de voortgang in hun levenscyclus voor geneesmiddelenontwikkeling. Door de collectieve expertise van de teams aan te wenden in zijn wereldwijd geïntegreerde netwerk van faciliteiten, biedt CordenPharma op maat gemaakte outsourcing diensten aan die de volledige toeleveringsketen beslaan, van de vroege klinische ontwikkelingsfase tot commercialisering.

Met wetenschappelijke expertise en partnerschap als kern biedt CordenPharma klanten hoogwaardige end-to-end diensten met een strategische focus op peptiden, oligonucleotiden, op maat gemaakte lipide excipiënten, lipide nanodeeltjes (LNP's), steriele injectables en de uitgebreide bevoorrading van kleine moleculen (zowel hoog potent als normaal potent).

De CordenPharma Group bestaat uit 12 vestigingen in Europa en Noord-Amerika. In het boekjaar 2022 genereerde de organisatie een omzet van 870 miljoen euro en had ze meer dan 3.000 mensen in dienst.

Bezoek cordenpharma.com voor meer informatie.

