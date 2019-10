Croma-Pharma onthult nieuw verpakkingsontwerp voor het Arthrex ACP® dubbele injectiespuitsysteem

LEOBENDORF, Oostenrijk, 14 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Croma-Pharma GmbH (Croma) is voortdurend bezig met het stroomlijnen van het eigen esthetische portfolio. Als onderdeel van de balans van het portfolio introduceert Croma vol trots het eigen verpakkingsontwerp voor het Arthrex ACP® dubbele injectiespuitsysteem. Het nieuwe verpakkingsontwerp sluit aan bij het unieke uiterlijk van het Croma-productassortiment en benadrukt de consistentie met het overkoepelende Croma-merk. Sinds april 2017 werken Croma-Pharma GmbH en Arthrex GmbH succesvol samen met het gepersonaliseerde celtherapiesysteem Arthrex ACP® als onderdeel van Croma's product portfolio. De Arthrex ACP® dubbele injectiespuit voor esthetische toepassingen wordt exclusief door Croma in 9 Europese landen gedistribueerd.

Over Arthrex ACP®

Het Arthrex ACP® dubbele injectiespuitsysteem vormt de basis van de gepersonaliseerde celtherapie van Arthrex. Het maakt een gesloten, snelle en eenvoudige productie van bloedplaatjesrijk plasma (PRP) mogelijk, dat van de eigen genezings- en regeneratieprocessen van het lichaam gebruik maakt. Het medicinaal effect van PRP komt voort uit een veelheid aan groeifactoren en signaalmoleculen in bloedplaatjes en plasma. Er worden geen synthetische scheidingsgels of antistollingsmiddelen gebruikt, aangezien de PRP in een zuiver fysiek proces van de andere bloedbestanddelen wordt gescheiden. De innovatieve Arthrex ACP® dubbele injectiespuit maakt een eenvoudige voorbereiding van klinisch geëvalueerde en beproefde PRP mogelijk, zonder in te leveren op veiligheid en kwaliteit.

Over Arthrex GmbH

Aangezien Croma zich altijd inzet voor hoge kwaliteitsnormen en Arthrex bekend staat om haar hoogwaardige producten, support en betrouwbaarheid, lag genoemde samenwerking voor de hand. Met producten als de Arthrex ACP® dubbele injectiespuit is Arthrex sinds 1981 één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van biotechnologie. De Arthrex ACP® dubbele injectiespuit is sinds 2007 een groot succes. Miljoenen Arthrex ACP® dubbele injectiespuiten zijn al door artsen over de hele wereld gebruikt.

Over Croma-Pharma GmbH

Het in 1976 opgerichte Croma-Pharma GmbH (Croma) is een Oostenrijks familiebedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van innovatieve producten en diensten op het gebied van esthetica, oogheelkunde en orthopedie. Croma heeft momenteel 12 internationale verkoopmaatschappijen en distribueert haar producten in meer dan 70 landen. Binnen zijn wereldwijde verkoopnetwerk richt Croma zich met eigen merkproducten op de minimaal invasieve esthetische geneeskunde. Naast een breed scala aan HA-fillers uit de eigen productielocatie, voert Croma in strategische kernmarkten o.a. PDO-draadlift, een Platelet Rich Plasma (PRP)-systeem en een gepersonaliseerde huidverzorgingstechnologie.

