EINDHOVEN, Nederland, 22 april 2020 /PRNewswire/ -- CytoSMART Technologies doneert 100 microscopen voor onderzoek naar COVID-19. De microscopen zijn bedoeld voor laboratoria die werken met hoge inperkingsmaatregelen voor veiligheid, zogenaamde biosafety labs niveau 3 en 4 (BSL-3 en 4).

"We willen helpen om de werkdruk te verlagen van de onderzoekers die op dit moment zich intensief inzetten voor een remedie tegen COVID-19. Door deze laboratoria uit te rusten met onze gespecialiseerde microscopen kunnen onderzoekers hun celkweken via een online applicatie bekijken. Zo is er, bijvoorbeeld inzicht op wanneer het cytopathisch effect is ingetreden en dus of het virus geëxtraheerd kan worden." Aldus Joffry Maltha, CEO van CytoSMART.

Laboratoria die een CytoSMART Lux2 live-cell imager willen aanvragen kunnen dat hier doen.

Volgens richtlijnen van Centres for Disease Control and Prevention in de VS en de WHO, is het noodzakelijk om de isolatie en karaterisatie van COVID-19 uit te voeren in BSL-3 labs. Deze laboratoria zijn zwaar geïsoleerd en gebruiken beschermende kleding en (zuurstof)maskers voor de onderzoekers. Digitale oplossingen bieden hier een uitkomst, niet alleen voor tijd en geld, maar ook zodat het risico voor de onderzoekers afneemt.

CytoSMART levert een compacte microscoop die video's maakt van celkweken. De data die gegenereerd wordt, kan meteen online worden bekeken. De microscoop staat in de incubator waar de celculturen kunnen groeien en onderzoekers kunnen dit proces volgen vanuit hun kantoor. Zo hebben zij zicht op de toestand van de cellen. Door gebruik te maken van de CytoSMART Lux2 zien zij wanneer het tijd is om het lab in te gaan en het virus te extraheren.

Maltha: "Het is van groot belang dat wij de wetenschappers ondersteunen, die op dit moment in BSL-3 en 4 labs aan een oplossing voor COVID-19 werken. Het werk dat in deze labs wordt uitgevoerd, is essentieel in de strijd tegen COVID-19, wij vinden het daarom ook onze taak dat wij helpen waar we dat kunnen. Deze microscoop zorgt voor zekerheid, hiermee kan er tijd en misschien nog belangrijker, materiaal bespaard worden."

Over CytoSMART: CytoSMART Technologies ontwikkelt slimme microscopen die gebruikt worden in laboratoria voor levenswetenschappen. In 2012, tijdens de oprichting van CytoSMART, is een team van biologen en ingenieurs is samen gekomen om complexe apparatuur doelgericht(er) en gebruiksvriendelijk(er) te maken.

