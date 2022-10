De Organisatie voor Digitale Samenwerking (Digital Cooperation Organization) bevordert de mondiale discussie over digitale welvaart voor iedereen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022

NEW YORK, 30 september 2022 /PRNewswire/ -- De Organisatie voor Digitale Samenwerking (DCO) heeft deelgenomen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) in New York, om de samenwerking tussen landen rond de digitale economie te bevorderen en digitale welvaart voor iedereen mogelijk te maken. Secretaris-generaal Deemah AlYahya van de DCO hield bilaterale bijeenkomsten en nam deel aan evenementen tijdens de UNGA.

Digital Cooperation Organization advances global discussion on digital prosperity for all at United Nations General Assembly 2022

De DCO organiseerde een rondetafelconferentie op hoog niveau in New York, met vertegenwoordigers van de DCO-lidstaten; Z.E. Ahmad Hanandeh, Minister van Digitale Economie en Ondernemerschap, Jordanië; Maria-Francesca Spatolisano, Ondersecretaris-Generaal voor Beleidscoördinatie en Interagentschapszaken, Ministerie van Economische en Sociale Zaken (UNDESA); Jonathan H. Adashek, Chief Communications Officer en Senior Vice President, Marketing and Communication, IBM; en hoge ambtenaren van verschillende VN-agentschappen.

In een reactie op de deelname van de DCO, zei Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de DCO, "het bevorderen van economische groei, het elimineren van genderongelijkheid en het bevorderen van duurzaamheid zijn wereldwijde economische uitdagingen die door de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling worden beschreven. Deze mondiale uitdagingen kunnen alleen worden aangepakt door multilaterale samenwerking op gebieden als innovatie en opkomende technologieën en, meer in het bijzonder, bij het ontwikkelen van innovatievriendelijke regelgevende kaders." DCO biedt een platform voor multilaterale samenwerking tussen meerdere belanghebbenden, wat een levendige, duurzame en, nog belangrijker, inclusieve digitale economie mogelijk maakt."

Deema AlYahya ontmoette Dr. Amandeep Singh Gill, de gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Technologie, en Maria-Francesca Spatolisano, om de afstemming van de DCO te bespreken met de routekaart voor digitale samenwerking van de SG van de Verenigde Naties.

De secretaris-generaal heeft een aantal bilaterale bijeenkomsten gehouden met ministers, NGO's en leiders uit de particuliere sector, waaronder Z.E. Nele Leosk, Algemeen Ambassadeur voor Digitale Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken van Estland; H.E. Paula Ingabire, Minister van Informatietechnologie en Innovatie, Rwanda; Z.E. Dr. Abul Kalam Abdul Momen, Minister van Buitenlandse Zaken, Volksrepubliek Bangladesh; Z.E. Kyriacos Kokkinos, Onderminister van Onderzoek, Innovatie en Digitaal beleid, de Republiek Cyprus; Z.E. Mohammed Thamer Al-Kaabi, Minister van Vervoer en Telecommunicatie, Koninkrijk Bahrein; Z.E. Ivan John Uy, Secretaris van het Departement van Informatie- en Communicatietechnologie (DICT), Republiek der Filipijnen; Z.E. Bilawal Bhutto Zardari, Minister van Buitenlandse Zaken van de Islamitische Republiek van Pakistan, en Z.E. Hissein Ibrahim Taha, secretaris-generaal van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).

Secretaris-generaal AlYahya heeft bij de United Nations Foundation, NVIDIA Corporation en het Global Partnerships Forum verschillende vergaderingen met leidinggevenden van de Digital Impact Alliance (DIAL) gehouden.

