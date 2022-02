De refurbish specialist RECOMMERCE versterkt zijn kapitaal door een aansluiting bij grote Franse industriële groepen

GENTILLY, Frankrijk, 7 februari 2022 /PRNewswire/ -- Recommerce, pionier in refurbishment sinds 2009, heeft besloten om zijn kapitaal te versterken door een aansluiting en bundeling van krachten met Franse industriële groepen van internationale omvang.

De transactie[1] wordt gecoördineerd door United.B (Boulanger, Electrodépot, Hifi, Krëfel...) naast Bouygues Telecom en CREADEV (resterende aandeelhouders) en andere toonaangevende retail en industriële spelers. Deze aansluiting is het resultaat van exclusieve onderhandelingen die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Franse Mededingingsautoriteit.

Met deze Series D financiële transactie, en met de kracht van een recordjaar, heeft de groep nu de ambitie om het leidende technologische en industriële platform te worden dat de circulaire economie op internationale schaal promoot, met sterke groeidoelstellingen.

De activiteit van Recommerce bestaat uit het kopen van gebruikte apparatuur van particulieren, deze opknappen en de refurbished apparatuur met garantie doorverkopen. Met 130 medewerkers heeft Recommerce lokale kantoren in 8 landen. In 2021 blijft het bedrijf in een fors tempo groeien. Sinds 2009 heeft Recommerce meer dan 4 miljoen apparaten opgeknapt.

Dankzij het CircularX-platform dat momenteel in ontwikkeling is, streeft Recommerce ernaar industriëlen, distributeurs en merken in staat stellen om volledig in de circulaire economie te stappen en wederverkopers te worden. Het CircularX-platform wil alle oplossingen (argus, software, traceerbaarheid, routing, logistiek...) aanbieden om de activiteiten van trade-in, refurbishment en wederverkoop voor alle productgroepen te sturen.

Als een van de leiders op het gebied van smartphone-renovatie, wil Recommerce zijn 'kennis' uitbreiden naar andere productgroepen zoals gameconsoles, smartwatches, tablets, computers en doe-het-zelf producten om ze een tweede leven te geven.

Deze aansluiting komt bovenop het commitment van de historische aandeelhouders zoals Bouygues Telecom en de medeoprichters. Bouygues Telecom, de historische aandeelhouder van Recommerce, is sinds 2009 de voorloper van de refurbishment markt, met de lancering van het mobiele trade-in programma en de verkoop van refurbished telefoons.

Voor Pierre-Etienne ROINAT, voorzitter en medeoprichter van Recommerce: "De alliantie die is gesloten met innovatieve en toegewijde bedrijven stelt Recommerce Group in staat om zijn impact te vergroten: optreden in het licht van de ecologische noodsituatie en tegelijkertijd te reageren op de daling van de koopkracht van de consument. Door deze steun te krijgen bij grote Franse bedrijven, behouden we een industriële dynamiek om elke reseller in staat te stellen een wederverkoper te worden en zijn hele waardeketen meer circulair te maken en daarmee meer respectvol voor ons milieu en onze samenleving."

Met een wereldwijde omzet die volgens statista voor 2023 wordt geschat op ruim 50 miljard euro, blijft de tweedehandsmarkt sterk groeien. In de telecomsector zijn meer dan 10% van de verkochte producten refurbished smartphones (+ 20% tussen 2019 en 2020).

Refurbished smartphones zijn gemiddeld 8 keer duurzamer dan nieuwe smartphones. Zo vermijdt een refurbished smartphone over 2 jaar gebruik de winning van 164 kg primaire grondstoffen en de uitstoot van 50 kg broeikasgassen[2].

Over Recommerce

RECOMMERCE GROUP* is de pionier in Europa in het refurbishen van hightech producten en in het bijzonder smartphones. Recommerce, opgericht in 2009, koopt gebruikte producten, biedt handelaren, particulieren en bedrijven software en product herstel-oplossingen voor, refurbished en verkoopt refurbished producten, waaronder smartphones en gameconsoles.

Het bedrijf distribueert zijn refurbished producten, met name onder het geregistreerde consumentenmerk "Recommerce©" en distribueert ze op www.recommerce.com en in veel Europese landen via distributeurs en telecom operators. Als onderdeel van de logica van de circulaire en verantwoorde economie bevordert het bedrijf de terugwinning en hergebruik van producten door de implementatie van kunstmatige-intelligentie technologieën die worden toegepast op de industriële sector.

Recommerce, opgericht door Pierre-Etienne Roinat, Benoit Varin, Cédric Maucourt en Antoine Jeanjean, is een van de leiders geworden in het herstel en de wederverkoop van hightech refurbished producten in Europa. Recommerce maakt deel uit van de Next 40-promotie 2020 en de French Tech 120-promotie 2021, is ISO 14001, ISO 9001 gecertificeerd, in het proces van ISO 27001-certificering en draagt het label RecQ - quality refurbishment, het eerste Europese label dat de kwaliteit van de finale certificeert product door DEKRA Certification, eveneens door Ecovadis met het PLATINA label is beoordeeld voor zijn MVO-beleid.

*RS Switzerland SA, gevestigd in Fribourg en opgericht in 2014, is de Zwitserse dochteronderneming van Recommerce Group. Recommerce Devices and Solutions Deutschland GmbH, gevestigd in Hamburg en opgericht in 2021, is de Duitse dochteronderneming van Recommerce Group.

Over United.b United.b

United.b, opgericht in 2020, is een uniek ecosysteem van bedrijven dat 15.000 werknemers in België, China, Spanje, Frankrijk en Luxemburg samenbrengt via de merken BOULANGER, ELECTRO DÉPÔT, HIFI INTERNATIONAL EN KREFEL. Op basis van hun gemeenschappelijke erfgoed en DNA hebben ze de ambitie om samen een culturele leider te worden in "connected life at home" in Europa.

United.b-bedrijven zijn standvastige veredelaars en makers van producten en diensten voor consumentenelektronica en huishoudelijke producten. United.b verankert zijn succescriteria in de tevredenheid van zijn klanten en medewerkers, in sociale en ecologische betrokkenheid en in omnichannel-transformatie. De missie van United.b is om samen te werken om iedereen te helpen optimaal te profiteren van de verbonden wereld en het comfort van het huishouden door eerlijker, duurzamer en meer gedeeld gebruik.

[1. De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de Autorité de la Concurrence (Franse Mededingingsautoriteit).

[2. januari 2022 "Assessment of the environmental impact of a set of refurbished products" ADEME, Erwann Fangeat - https://librairie.ademe. fr/waste-circular -economie/5241-beoordeling-van-de-milieu-impact-van-een-set-van-gereconditioneerde-producten.html.

