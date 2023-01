De top 17 van de beste werkplekken in Europa voor 2022 onthuld

LONDEN, 31 december 2022 /PRNewswire/ -- De organisatie Best Places to Work heeft vandaag de top 17 van de beste werkplekken in Europa voor 2022 bekendgemaakt. Bovenaan de ranglijst van dit jaar staat Takeda, het toonaangevende multinationale farmaceutische bedrijf, gevolgd door MSD, het onderzoeksintensieve biofarmaceutische bedrijf. Doctolib, het toonaangevende Europese bedrijf op het gebied van gezondheidszorgtechnologie, behaalde de derde plaats in de top 17 van best presterende organisaties in Europa.

Om in aanmerking te komen moeten bedrijven worden geïdentificeerd als uitstekende werkgevers in ten minste één van de landen in Europa.

De afgelopen jaren erkent het Best Places to Work-programma toonaangevende werkgevers over de hele wereld, ondersteund door jarenlange beoordeling van de werkcultuur en een wereldwijde database van meer dan 25 miljoen werknemers.

In het licht van het huidige zakelijke klimaat en het tekort aan talent hebben recente onderzoeken en analyses van Best Places to Work verschillende kritische onderscheidende factoren van toonaangevende organisaties in Europa geïdentificeerd, waaronder inspirerend leiderschap, focus op talent, betrokkenheid van de gemeenschap en flexibiliteit. Dit jaar hebben de top 17 bedrijven blijk gegeven van een sterke zorgcultuur voor werknemers, waarbij 88% van de werknemers zei trots te zijn op hun werk, dat het leiderschapsteam inspirerend is en dat ze zich goed voelen bij de manier waarop het bedrijf een positieve bijdrage levert aan de samenleving en het omliggende milieu.

De lijst van de top 17 beste werkplekken in Europa:

Takeda MSD Doctolib Comdata Huboo Technologies Medist Group Servier Coptrz Wisecom Tangelo games Dipharma A/S Sentor Farm Aptiekas Cetelem Alten Olea Medical Bossard Freudenberg Sealing Technologies

Best Places to Work is een internationaal certificeringsprogramma dat wordt beschouwd als de 'platinumstandaard' voor het identificeren en erkennen van uitstekende werkplekken over de hele wereld, waardoor werkgevers de kans krijgen om meer te weten te komen over het engagement en de voldoening van hun werknemers. Het eert diegene die een uitstekende werkervaring bieden met de hoogste standaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden.s

Het programma werkt in Europa elk jaar samen met meer dan vijfhonderd organisaties uit verschillende branches om hen te helpen hun HR-praktijken te meten, benchmarken en verbeteren en toegang te krijgen tot de tools en expertise die ze nodig hebben om effectieve en duurzame verandering in hun organisaties te bewerkstelligen.

Voor meer informatie ga naar www.bestplacestoworkfor.org .

