De 'Valenciaanse Gemeenschap: De campagne voor uw veilige, gastronomische bestemming begint met de ambassadeurs van deze campagne die al in het bezit zijn van een michelinster

Met het doel om een kwalitatieve en veilige bestemming te blijven, is de "Valenciaanse Gemeenschap: uw veilige, gastronomische bestemming" in het leven geroepen. Het wil gastronomisch toerisme aanmoedigen dat de gezondheid van zowel bezoekers als werknemers in de horeca garandeert, om op deze manier de Valenciaanse Gemeenschap als een sleutelregio op de Spaanse en wereldwijde culinaire kaart te houden.

De kwaliteit en verscheidenheid van het gastronomische aanbod van deze Spaanse gemeenschap en de gastvrije geest zijn ontstaan dankzij de 125 restaurants in dit gebied die in de Michelingids 2020 vermeld staan (waarvan 27 met één of meer sterren) naast de 66 die bekroond zijn met Repsol Suns en de 38 met de kenmerkende Bib Gourmand.

De bekendheid van de mediterrane eetgewoonte is zodanig dat UNESCO het in 2013 tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid heeft verklaard. De pantry van de Valenciaanse Gemeenschap heeft een scala aan voedingsmiddelen. Het bevat bekende producten, zoals de citrus (415.366 ton voor de campagne 2020-2021), de Benicarló-artisjok (met een jaarlijkse productie van 60.000 ton), de Valenciaanse rijst (met 128.645 ton), de tomaat uit El Perelló (76.663 ton), of de olijfolie, waarvan 9% van de totale Spaanse productie in dit gebied wordt geproduceerd. Dit komt tot uiting in de meer dan 20 Benamingen van oorsprong en de beschermde geografische aanduidingen die uit de regio zijn ontstaan.

De Valenciaanse Gemeenschap is onlosmakelijk verbonden met de zee en de visvangst. In 2017 werd de Peix de llotja (vismarkt) opgericht met de bedoeling om de consumptie van lokale vis te promoten.

"De horeca zal nooit het probleem zijn, maar de oplossing", stelt chef-kok Susi Díaz; "en daarom moeten we speciale aandacht besteden aan de veiligheid van onze klanten", vervolgt chef Luis Valls. "De sleutel is om te blijven verbeteren en constant op zoek te gaan naar ideeën", stelt chef-kok Raúl Resino ter afsluiting.

