Depot Connect International (DCI) breidt activiteiten uit in het noordwesten van de VS met de overname van STS Intermodal en Mike's Mobile Tank Services

TAMPA, Florida, 29 november 2023 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI), een toonaangevende dienstverlener op het gebied van tankcontainers, kondigde vandaag de strategische overname aan van STS Intermodal (STS) en Mike's Mobile Tank Services. De overname van STS vestigt DCI's eerste full-service ISO Tank Depot in de Pacific Northwest van de Verenigde Staten, terwijl Mike's Mobile DCI's aanwezigheid in de tankcontainer onderhoudsdiensten uitbreidt in Tacoma en Spokane, WA.

Together, DCI, STS, and Mike's Mobile Tank Services will build upon their steadfast commitments to customer success, innovation, and experience.

STS is opgericht in 2008 en heeft zich ontwikkeld tot een aanbieder van depotdiensten en trucking op de markten van Portland, OR en Seattle, WA. Mike's Mobile Tank Services levert sinds 2008 betrouwbaar tankonderhoud aan de markten van Tacoma en Spokane, WA.

Deze overnames vormen een strategische kans voor DCI om te groeien in het noordwesten van de Stille Oceaan. Tony Morsovillo, Chief Revenue Officer van Depot Connect International: "Het succes van onze klanten is onze eerste prioriteit. Deze strategische overnames stellen ons in staat om ons dienstenaanbod en geografisch bereik te vergroten, zodat we kunnen blijven voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten."

Jana Corder, General Manager van STS, sloot zich hierbij aan en zei: "Onze samenwerking met Depot Connect International opent nieuwe horizonten voor ons. We zijn enthousiast over het vooruitzicht om een nog breder scala aan diensten te kunnen leveren aan onze klanten en bij te dragen aan de groei van het bestaande netwerk van DCI."

Deze strategische overnames ondersteunen het bedrijf ook bij het bieden van uitgebreide mogelijkheden op het gebied van tankreinigingsdiensten, vijfjaarlijkse inspecties, grote reparaties en opslagcapaciteit.

Samen zullen DCI, STS en Mike's Mobile Tank Services voortbouwen op hun vastberaden streven naar succes voor de klant, innovatie en ervaring. Deze inspanning markeert een veelbelovend tijdperk voor verhoogde tankdiensten in het noordwesten van de Stille Oceaan en onderstreept DCI's toewijding aan het voldoen aan en overtreffen van de veranderende behoeften van de industrie.

Ga voor meer informatie naar: www.Depot Connect.com

Over Depot Connect International: Depot Connect International is een toonaangevende leverancier van tankservices en biedt een uitgebreid scala aan oplossingen voor tankcontainers, waaronder reiniging, reparatie, onderhoud, transport en opslag. Met een streven naar uitmuntendheid streeft DCI ernaar te voldoen aan de veranderende behoeften van haar klanten en haar aanwezigheid in belangrijke markten uit te breiden.

Over STS: STS, voorheen onderdeel van RSI Logistics, biedt sinds 2008 depotdiensten en trucking aan op de markt van Portland/Seattle. Met een focus op het leveren van uitgebreide oplossingen heeft STS zich gevestigd als een betrouwbare partner in de industrie.

Over Mike's Mobiele Tankservices: Mike's Mobile Tank Services levert sinds 2008 betrouwbaar tankonderhoud aan de Tacoma/Spokane-markt. Mike's Mobile heeft een sterke reputatie opgebouwd in de markt voor kwaliteitsservice, betrouwbaarheid en vertrouwen.

Contactgegevens:

Maria Black

Marketing Manager

813-245-2799

[email protected]

Gabriel Guerrero

Marketing Manager

813-797-3271

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2288638/DCI_Acquires_STS_and_Mikes_Mobile_Tank_Services.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2262439/4429756/DCI_Logo.jpg