Destiny vergroot Europese ambities met de nieuwe naam 'Dstny'

"Het gaat vandaag om veel meer dan alleen het lanceren van een nieuw logo en een nieuwe naam", aldus CEO Daan de Wever. "Onder de noemer Dstny voegen we alle diensten en technologieën samen in toegankelijke waardevoorstellen voor bedrijven, partners en dienstverleners. Het is onze missie om zakelijke communicatie over verschillende kanalen zo eenvoudig mogelijk te maken voor medewerkers en klanten van zowel het MKB als grote bedrijven."

Dstny heeft de afgelopen jaren een sterk technologisch kader en unieke technische ontwikkelingscapaciteit opgebouwd, en schroeft nu de innovatiesnelheid op met Business Communications as-a-service, onder één merk.

Profwielrennen als katalysator voor merkherkenning in Europa

In zijn zoektocht naar de perfecte merkactivatie heeft Dstny de ideale partner in het Belgische Lotto-wielerteam gevonden, met een sterke match in kernwaarden, geografische markten en publiek.

Voor een snel groeiende onderneming als Dstny is het genereren van vertrouwen en het bouwen van een sterk merk van essentieel belang. Het zorgt er bovendien voor dat het aantrekken van nieuwe klanten, partners, F&O-mogelijkheden en talent wordt vergemakkelijkt. Dstny kiest zijn partners daarom erg zorgvuldig. "We geloven, net als het Lotto-wielrenteam, in het bieden van alle mogelijkheden aan talent, in het belang van een sterk partnernetwerk, in diversiteit en in teamspirit. We zijn het ook eens met de ambitie om vanuit onze Belgische wortels op internationaal niveau te opereren", aldus De Wever.

"Profwielrennen is ook een van de meest populaire sporten in Europa, met name in onze belangrijkste markten. Het heeft een groot publiek onder beleidsmakers in het bedrijfsleven, dus het biedt ons mogelijkheden om te netwerken en gastvrijheid om nog sneller te groeien."

Dstny is de eerste Belgische techniekbedrijf dat een Belgische professionele wielerploeg ondersteunt met medenaamsponsoring. "We zijn erg trots om de nieuwe medenaamsponsor te zijn van het Belgische UCI WorldTour-team Lotto-Dstny. We hopen het team ook te kunnen inspireren, vanuit onze vergelijkbare uitgangspositie als 'uitdager' in de markt, om strategisch-creatief en 'outside the box' te denken en te handelen. Ik ben ervan overtuigd dat we, door onze krachten te bundelen, allebei de volgende stap in onze ontwikkeling kunnen zetten", besluit De Wever.

John Lelangue, algemeen directeur van de wielerploeg, is erg blij met de komst van Dstny als nieuwe partner. "We zijn erg blij met de gretigheid en de beloofde inzet van Dstny om aan het begin van het seizoen deel uit te maken van ons team. Dstny en ons wielerteam vormen een perfecte match van twee Belgische organisaties met internationale ambities. Ons team gaat voor etappeoverwinningen in de Tour de France en overwinningen in belangrijke klassiekers, dit jaar en in de toekomst. Het ontwikkelen van jong talent, mannen en vrouwen, is onderdeel van ons dna. Daarom investeren we, naast ons WorldTeam, ook in de ontwikkeling van renners onder de 23 en van ons vrouwenteam. Met deze samenwerking krijgt Dstny een plaats in de toekomst en de geschiedenis van het Belgische wielrennen."

Jannie Haek, CAO van de Nationale Loterij, kijkt ernaar uit om samen te werken met de nieuwe partner. "Met Dstny delen we onze Belgische identiteit en richten we ons op innovatie. Dstny is een goed voorbeeld van hoe Belgische technologiebedrijven kunnen uitgroeien tot sterke internationale spelers. We zijn er trots op dat we op die manier kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dat succes. In al die jaren hebben we geweldige momenten gehad met de wielerploeg, die we nu al 37 jaar ondersteunen. We zijn blij dat we met Dstny het Belgische talent weer in het team kunnen verwelkomen, volledig in lijn met de filosofie van het team."

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van op de cloud gebaseerde zakelijke communicatie. Het bedrijf richt zich op het vereenvoudigen van het dagelijks leven van meer dan 2,2 miljoen gebruikers: de interactieve tools in zakelijke communicatie worden geleverd 'as-a-service' en brengen medewerkers en klanten samen in alle communicatieformaten (spraak, video, chat en andere).

De tools van Dstny zijn van huis uit mobiel, lokaal aanpasbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren, voor bedrijven, partners en dienstverleners. Door innovatieve technologie te combineren met hechte relaties met partners en dienstverleners en met sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring leveren en de nieuwste toepassingen toegankelijk maken voor bedrijven in Europa.

Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 750 medewerkers in 7 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk) en een jaaromzet van bijna € 190 miljoen in 2021.

Meer informatie: www.dstny.com

Over het UCI WorldTour team

De Lotto wielerploegen zijn een bekende in de wielerwereld. Sinds 1985 heeft de nationale loterij de naam van zijn sterke Lotto-merk, samen met verschillende andere partners, aan het professionele wielerteam gekoppeld. Na al die jaren is het 2022 team nog steeds bekend om zijn aanvallende geest, benaderbaarheid en investering in jong Belgisch fietstalent. Het team doet elk jaar meer op mondiaal niveau en won de grootste wedstrijden, zoals de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en vele etappes in de Tour de France.

Over de nationale loterij

De nationale loterij, met zijn sterke Lotto-merk, is een trouwe partner van het Belgische wielrennen en wordt in de wielerwereld al meer dan 37 jaar beschouwd als het 'snelheidsbepaler' in elk opzicht. Lotto is een trotse partner van vele aan het fietsen gerelateerde projecten in verschillende disciplines, zoals track cycling, BMX, of cyclocross, en van verschillende grotere en kleinere wielerwedstrijden op Belgische bodem, variërend van de Ronde van Vlaanderen over E3-prijs tot de Lotto Belgium Tour, maar ook de World Cup in Vlaanderen of de start van de Tour in Brussel in 2019. Daarnaast investeert de Nationale Loterij niet alleen In een Belgisch WorldTour team, maar ook in een vrouwenteam en een team voor jongeren, in veel jeugdtrainingsprogramma's en in het inrichten van fietsevenementen. Lotto brengt ook fans in de buurt van het fietsen dankzij zijn Captains of Cycling-samenwerking, een uniek model waar fans helpen om de toekomst van het Belgische wielrennen te bepalen en in ruil daarvoor veel terugkrijgen. De spelers, de fans, de supporters: dit zijn onze belanghebbenden. Hun ervaring met onze merken en onze missie is ons belangrijkste rendement op investeringen. We kunnen dus met zekerheid zeggen: de Nationale Loterij en het fietsen gaan hand in hand.

Neem voor meer informatie contact op met:

Christian Hed

CMO Destiny

e-mail: [email protected]

Tel: +46707187603

Veerle Wijsgeer

PR Destiny

e-mail: [email protected]

Tel: +32495580797

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1751645/Lotto_Dstny.jpg

