Driefasige omvormer voor zonne-energie M50A Flex van Delta biedt meer flexibiliteit voor systeemontwerp

"Aangezien we een groeiende trend zien van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden, is de Delta M50A Flex ontworpen voor veelzijdige toepassingen op commerciële daken. Dankzij de verbeterde functies om meer energie uit uw PV-installatie op het dak te halen en extra veiligheidsfuncties zoals boogfout- en ompolingsdetectie, wordt het werk van EPC's vereenvoudigd, waardoor zonne-energieinstallaties eenvoudiger en veiliger worden en de energiekosten voor eigenaren van bedrijfspanden worden verlaagd", aldus Andreas Hoischen, Senior Director, Business Unit Photovoltaic Inverters van Delta EMEA.

Flexibel ontwerp van PV-daksysteem

Met zijn zes MPP-trackers is de M50A in eerste instantie bedoeld voor complexe dakinstallaties en biedt hij de systeemontwerper meer flexibiliteit bij de plaatsing van de modules en de verdeling van de modulereeksen. Bovendien ligt het totale ingangsspanningsbereik tussen 200 en 1000 V DC, maar is omvormer bestand tegen ingangsspanningen tot 1100 V DC.

Met de anti-PID-functie (Potential-induced Degradation) voorkomt de systeemoperator dit negatieve effect en de daarmee gepaard gaande prestatieverliezen in de zonnemodules. Relevant voor bliksembeveiliging op daken van gebouwen zijn de nieuw verkrijgbare AC + DC-overspanningsbeveiligingen van type 1 + type 2 (SPD), die naar keuze kunnen worden besteld als vervanging van de vooraf geïnstalleerde SPD's van type 2.

Andere nieuwe en interessante kenmerken en functies zijn datapuntcollectie stringbewaking en het genereren van I-V-curves, 24 uur per dag, 7 dagen per week reactieve vermogenscompensatie, boogfoutdetectie en beveiliging tegen omkering van polariteit.

De M50A Flex wordt geleverd met de standaard RS485-interface en biedt bovendien een geïntegreerde draadloze Sub-1G-communicatiepoort en wifi als optie.

Verbeterd model, lager gewicht, eenvoudige installatie

Het sterk herziene mechanische ontwerp resulteert in een verbeterde IP66-beschermingsklase, een aanzienlijke gewichtsverlaging van 15% naar nu 64 kg en meer ruimte voor het leggen van de AC-kabel in de omvormer.

De M50A Flex in een oogopslag

6 MPP-trackers voor efficiënte omgang met schaduwgebieden en richten van de modules

Lichtgewicht IP66-behuizing

Flexibele wand- of vloermontage (optionele standaardvoeten vereist)

Grote frontdeur met schakelvergrendeling voor veilige en eenvoudige toegang

Overspanningsbeveiliging type 2 vooraf geïnstalleerd; optionele combinatie van overspanningsbeveiliging type 1 + type 2

Datapuntcollectie voor stringbewaking

Snelle aanmaak van I-V-curven

Boogfoutdetectie en beveiliging tegen omkering van polariteit

Anti-PID-technologie

Chassis met beschermingsklasse II

De M50A Flex omvormer is vanaf mei 2021 verkrijgbaar in bepaalde Europese landen en kan worden besteld onder onderdeelnummer M50A_260.

Over Delta

Delta, opgericht in 1971, is een wereldleider op het gebied van schakelvoedingen en warmtebeheersproducten, met een uitgebreid portfolio van slimme energiebesparende systemen en oplossingen op het gebied van industriële automatisering, gebouwautomatisering, telecom-energie, datacenterinfrastructuur, EV-laden, duurzame energie, energieopslag en -display, om de ontwikkeling van slimme productie en duurzame steden te stimuleren. Als wereldburger van wereldklasse met de missie: "innovatieve, schone en energie-efficiënte oplossingen bieden voor een betere toekomst", maakt Delta gebruik van zijn kerncompetentie op het gebied van hoogefficiënte vermogenselektronica en zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen afgestemde bedrijfsmodel om belangrijke milieukwesties aan te pakken, zoals klimaatverandering. Delta bedient klanten via verkoopkantoren, R&D-centra en productiefaciliteiten verspreid over bijna 200 locaties in 5 continenten.

In de loop van zijn geschiedenis heeft Delta diverse wereldwijde onderscheidingen ontvangen en erkenning gekregen voor bedrijfsprestaties, innovatieve technologieën en toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 2011 is Delta gedurende 10 opeenvolgende jaren genoteerd aan de DJSI World Index van Dow Jones Sustainability™ Indices. In 2020 werden door CDP twee "A"-scores voor leiderschap toegekend aan Delta vanwege de aanzienlijke bijdrage aan de aanpak van klimaatverandering en waterveiligheidsproblemen en werd Delta benoemd tot Supplier Engagement Leader voor de continue ontwikkeling van een duurzame waardeketen

Ga voor meer informatie over Delta naar: www.delta-emea.com.

