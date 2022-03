ECA Group en iXblue starten een exclusieve onderhandelingsperiode om nieuwe Europese high-tech kampioen te creëren

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Frankrijk en TOULON, Frankrijk, 21 maart 2022 /PRNewswire/ -- ECA Group en iXblue zijn een exclusieve onderhandelingsperiode ingegaan om de twee Franse bedrijven samen te brengen. Deze onderhandeling wordt geleid door de Groep Gorgé en zal de aanzet geven voor een Europese industriële kampioen in hightech op het gebied van de zeevaart, traagheidsnavigatie, ruimtevaart en fotonica.

ECA Group en iXblue zijn vertrouwde partners en profiteren van sterke technologische en commerciële synergieën. Door deze twee bedrijven samen te brengen ontstaat een speler van wereldformaat in de civiele en defensiesector. Dankzij een uniek aanbod - van componenten tot complexe systemen - zal de groep krachtige oplossingen bieden voor kritieke missies in uitdagende omgevingen.

"Onze twee bedrijven delen dezelfde cultuur van innovatie, wendbaarheid en ondernemerschap die de kern vormen van ons DNA en waarvoor we allebei erkend en gewaardeerd worden", aldus Fabien Napolitano, President & CEO van iXblue. "De nieuwe synergieën zullen er niet alleen voor zorgen dat we dit DNA behouden, maar zullen ook ons innovatievermogen versterken dankzij onze complementaire expertise. Hierdoor zullen wij de technologische grenzen blijven verleggen en onze klanten kunnen blijven ondersteunen bij hun meest veeleisende uitdagingen."

"De samenvoeging van onze twee bedrijven, die meer dan 1.500 mensen in dienst zullen hebben, biedt grote groeimogelijkheden", vertelt Dominique Giannoni, CEO van de ECA Group. "Zodra wij zijn verenigd, zal onze verschillende technologische expertise onze leiderspositie op onze markten aanzienlijk versterken, terwijl onze complementaire geografische voetafdruk ons in staat zal stellen onze klanten nog beter te dienen door dichter bij hen te zijn."

Over de ECA Group

De ECA Group is sinds 1992 een 100% dochteronderneming van de Groupe Gorgé. Het bedrijf is een van de wereldleiders op het gebied van autonome robotica en geïntegreerde systemen, voornamelijk in de marinesector en biedt zijn klanten de meest efficiënte en technologisch geavanceerde oplossingen voor drones voor de marine, landmacht en luchtmacht. ECA Group biedt ook innovatieve technologische oplossingen voor de lucht- en ruimtevaartsector.

Over iXblue

iXblue is een wereldwijd hightechbedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van geavanceerde maritieme, fotonica- en autonomie-technologieën. De kritische technologieën van iXblue, van componenten tot systemen en totaaloplossingen, worden zowel op de civiele als de defensiemarkt ingezet. Zij voldoen aan de strenge eisen van klanten voor succesvolle missies in de meest uitdagende omgevingen, van de diepzee tot de ruimte.

