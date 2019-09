Emergency Nurses Association lanceert nieuw internationaal digitaal lidmaatschap

Het doel van ENA is een mondiale alliantie op te bouwen door middel van netwerken en educatieve mogelijkheden

SCHAUMBURG, Illinois, 10 september 2019 /PRNewswire/ -- Dinsdag heeft de Emergency Nurses Association (vereniging van spoedverpleegkundigen) een verdere stap genomen om de gemeenschap van spoedverpleegkundigen in de hele wereld te verbinden met het debuut van haar nieuwe optie voor International Digital Membership (internationaal digitaal lidmaatschap).

ENA zal haar 50ste verjaardag vieren in 2020 en is er trots op dat de 44.000 leden van de vereniging 40 landen over de hele wereld vertegenwoordigen. Voorts heeft ENA haar twee voornaamste educatieve programma's – Trauma Nursing Core Course (centrale cursus betreffende traumaverpleging) en Emergency Nursing Pediatric Course (cursus pediatrische spoedverpleging) – tientallen keren buiten de Verenigde Staten georganiseerd in landen zoals Mexico, Dubai en Trinidad en Tobago.

Volgens de voorzitter van ENA, Patti Kunz Howard, PhD, RN, CEN, CPEN, TCRN, NE-BC, FAEN, FAAN, is het perfect zinvol om een internationale digitale lidmaatschapsoptie in het leven te roepen omdat de vereniging blijft werken aan het verbinden van spoedverpleegkundigen, ongeacht hun woonplaats.

"Door het internationaal digitaal lidmaatschap te lanceren verbreedt ENA haar wereldwijde aanwezigheid. Bovendien is het een geweldige optie voor spoedverpleegkundigen in de hele wereld om deel uit te maken van de ENA-familie," aldus Howard. "Waar we ook werken, we worden geconfronteerd met gelijkaardige problemen op de spoeddienst. Met deze nieuwe optie verwelkomen wij onze internationale partners om te leren en ervaringen uit te wisselen samen met hun collega's in dezelfde stad of op een ander continent."

Het Internationaal Digitaal Lidmaatschap biedt toegang tot de recentste onderzoeks- en leermaterialen van ENA, met inbegrip van meer dan 20 uur gratis bijscholing om de vaardigheden van de spoedverpleegkundigen te verbeteren en vergroten. Daarnaast omvat deze optie tevens digitale abonnementen op het Journal of Emergency Nursing en ENA Connection, en toegang tot een exclusieve internationale online gemeenschap met leden die belangrijke thema's en trends op het gebied van de spoedverpleging bespreken.

Hoewel het digitale lidmaatschap een nieuwe manier is waarop internationale spoedverpleegkundigen kunnen deel uitmaken van ENA, biedt de vereniging al lang volledig internationaal lidmaatschap en heeft zij al lang erkende leden van buiten de VS die deel uitmaken van haar jaarlijks congres en stemgerechtigde leden zijn op de algemene bestuursvergadering.

"Ik ben al 21 jaar lid en ik weet welke waarde ENA aan mijn carrière heeft toegevoegd," zei Joop Breuer, RN, CEN, CCRN, FAEN, het eerste internationale lid in de raad van bestuur van ENA. "Het internationale digitale lidmaatschap is een fantastische manier voor ENA om verbindingen te maken tussen spoedverpleegkundigen van over de hele wereld."

Meer informatie over de internationale lidmaatschapsmogelijkheden van ENA is te vinden op www.ena.org/membership/membership-options/intl.

Over de Emergency Nurses Association

De Emergency Nurses Association is de belangrijkste professionele vereniging van verpleegkundigen die zich wijdt aan het bepalen van de toekomst van de spoedverpleging door middel van belangenbehartiging, vorming, onderzoek, innovatie en leiderschap. De in 1970 opgerichte ENA heeft bewezen van onmisbaar belang te zijn voor de wereldwijde gemeenschap van spoedverpleegkundigen. Samen met haar meer dan 44.000 leden wereldwijd pleit ENA voor patiëntveiligheid, stelt zij toonaangevende standaarden en richtlijnen op en draagt zij richtsnoeren aan wat betreft het overheidsbeleid voor spoedgezondheidszorg. De leden van ENA hebben ervaring op het gebied van triage, patiëntenzorg, paraatheid bij rampen en alle aspecten van de spoedzorg. Bijkomende informatie is te vinden op www.ena.org.

