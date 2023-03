Energy Transition Office van Nigeria organiseert Private Sector Roundtable in Lagos, Nigeria

ABUJA, Nigeria, 6 maart 2023 /PRNewswire/ -- De Nigeriaanse regering ontwierp het Energietransitieplan om de dubbele crisis van energiearmoede en klimaatverandering aan te pakken en tegen 2060 de netto-nulstatus te bereiken en tegelijk energie te leveren voor ontwikkeling, industrialisatie en economische groei.

Nigerian Private Sector actors in an interactive session on opportunities and challenges in Nigeria's Energy Transition Plan Sustainable Energy for All Logo

Om tegen 2060 de netto-nuldoelstelling te halen, heeft Nigeria ~410 miljard dollar meer nodig dan de normale uitgaven (tussen 2021 en 2060); 150 miljard dollar netto voor opwekkingscapaciteit, 135 miljard dollar voor transmissie- en distributie-infrastructuur, 79 miljard dollar voor koken, 21 miljard dollar voor de industrie, 12 miljard dollar voor vervoer en 12 miljard dollar voor het koolstofvrij maken van olie en gas. Het Energy Transition Office van Nigeria heeft een eerste investeringsmogelijkheid van 23 miljard dollar vastgesteld voor een portefeuille projecten, waarvan naar schatting 17 miljard dollar via de particuliere sector moet worden gefinancierd voor opwekking, transmissie, distributie, meting, commercialisering van gas, schoon koken, e-mobiliteit en gezondheidszorg.

Om de inspanningen voor de energietransitie te helpen consolideren, werd op vrijdag 17 februari 2023 in Lagos een rondetafelconferentie met de particuliere sector gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de rol van de georganiseerde particuliere sector in het energietransitieplan van het land, en over de manier waarop de weg voorwaarts kan worden uitgestippeld.

De bijeenkomst, georganiseerd door het Energy Transition Office dat gefinancierd wordt door Sustainable Energy for ALL (SEforALL) en de Global Energy Alliance for People and Planet, bracht stakeholders uit de particuliere sector en de overheid samen om de uitdagingen en kansen van het Nigeriaanse energietransitieplan te bespreken. Met de hulp van actoren uit de particuliere sector zal de groep een uitvoeringskader uitwerken waarmee Nigeria de financieringsdoelstellingen van het ETP kan verwezenlijken.

Lanre Shasore, SSA van de voorzitter voor planning en coördinatie, zette de toon voor de vergadering met een korte geschiedenis van het energietransitieplan. Dit werd gevolgd door de welkomstwoorden van Dr. Muntaqa Umar-Sadiq, Head/Principal Finance Specialist bij het Energy Transition Office. Hij benadrukte dat het ETP een uitgebreide routekaart voor de energietransitie in Nigeria uitstippelt. Ook benadrukte hij de noodzaak van betrokkenheid van de particuliere sector in de vorm van co-creatie en afstemming om de middelen bijeen te brengen die nodig zijn om de netto-nuldoelstelling van het land tegen 2060 te bereiken. Deze cruciale rol zal volgens hem de regering helpen knelpunten te overwinnen en de nodige middelen te mobiliseren.

Diverse spelers uit de energie-, financiële en juridische sector namen deel aan de bijeenkomst, evenals andere deskundigen. Zij deelden hun inzichten en ervaringen met de uitdagingen en kansen die de energietransitie met zich meebrengt. Sprekers en aanwezigen waren onder meer Ahmad Salihijo, MD van Rural Electrification Agency, Chinua Azubike, CEO van Infracredit, Victor Adamu, TA van de president voor infrastructuur, Hakeem Shagaya van Sun Africa, Nana Maidugu, hoofd ESG bij de Nigerian Sovereign Investment Authority, Sola Carrena van Helios Investment, Tunde Gbajumo (Chief of Party, Power Africa), Banjo Alimi, Ayo Falola en Seyi Okunnuga van Sterling Bank, dr. Uzo Egbuche van Climate Finance Accelerator, Muhammad Wakil van GEAPP, Joshua Adedeji van Innovate UK-KTN en Yemisi Awonuga, Partner bij Templars Law, naast andere belangrijke stakeholders. Tijdens de hele bijeenkomst benadrukten deze sprekers het belang van samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector, alsmede de noodzaak om innovatieve financieringsmechanismen aan te spreken om investeringen te mobiliseren die bevorderlijk zijn voor de energietransitie in Nigeria.

De interactieve sessie over de investeringsmogelijkheden in het Nigeriaanse energietransitieplan was een belangrijk punt op de rondetafelconferentie. De sessie werd geleid door Tariye Gbadegesin, CEO, ARM-Harith Infrastructure Fund. Tariye begeleidde de deelnemers bij het benaderen van de agenda voor de energietransitie vanuit een bottom-up perspectief. Daarbij ligt de nadruk op sectorale thema's zoals elektriciteit, vervoer, gastransitie, productie en transmissie.

Als onderdeel van de discussie benadrukten de deelnemers de behoefte aan innovatieve financieringsmodellen en de rol van publiek-private samenwerking bij de erkenning van waardeketens in verschillende sectoren. In lijn met dit engagement werd een werkgroep van de particuliere sector opgericht om de energietransitie in het land te ondersteunen. De groep, die gebruik zal maken van haar expertise en netwerk, zal fondsen helpen mobiliseren en innovatieve financieringsmodellen bevorderen om zodoende de invoering van hernieuwbare energietechnologieën te versnellen.

Na uitvoerig overleg en een constructieve dialoog benadrukte Somkele Awa-Kalu dat het ETO openstaat voor samenwerking, hetgeen ook werd bevestigd door Dr. Muntaqa Umar-Sadiq, hoofd van het ETO. Dr. Umar-Sadiq gaf de aanbeveling dat de werkgroep van de particuliere sector maandelijks virtueel bijeenkomt en elk kwartaal fysiek vergadert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010336/Energy_Transition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010594/Nigeria_ETP_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2007953/Sustainable_Energy_for_All_Logo.jpg

SOURCE Energy Transition Office, Nigeria