Erkende kracht voor het goede: Group-IB ontvangt prestigieuze Benelux OSPA-prijs voor uitmuntend wetshandhavingsinitiatief

AMSTERDAM, 12 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Group-IB, een toonaangevende ontwikkelaar van cyberbeveiligingstechnologieën voor het onderzoeken, voorkomen en bestrijden van digitale criminaliteit, is er trots op de winnaar te zijn van de 2023 Benelux Outstanding Security Performance Award (OSPA) voor Outstanding Police/Law Enforcement Initiative. Deze mijlpaalprijs werd toegekend aan het Europese High-Tech Crime Investigations team van Group-IB voor hun voortdurende inspanningen in grensoverschrijdende operaties in samenwerking met Europol en nationale wetshandhavingsinstanties om de handel op het dark web in gecompromitteerde creditcardgegevens aan te pakken.

De prijs werd uitgereikt aan Dmitry Tunkin, Group-IB's Chief Regional Officer, Europe, tijdens een ceremonie in Breda op 4 oktober 2023, en erkent Group-IB's langdurige samenwerking met wetshandhavingsinstanties op het Europese continent, in lijn met het nultolerantiebeleid van het bedrijf ten opzichte van cybercriminaliteit.

"Group-IB is trots op de erkenning van het organisatiecomité van de Benelux OSPA's voor zijn sleutelrol in de inspanningen van Europol om handelaars in gestolen kredietkaarten aan te pakken. De strijd tegen cybercriminaliteit vormt de kern van alles wat we bij Group-IB doen en als gevolg daarvan blijft een sterke samenwerking met internationale en nationale wetshandhavingsinstanties onze strategie bepalen," aldus Dmitry Tunkin, Chief Regional Officer van Group-IB in Europa .

Group-IB Cyber Threat Intelligence Analyst Martijn van den Berk stond ook in de schijnwerpers, omdat hij was genomineerd als finalist voor de onderscheiding Outstanding Young Security Professional na zijn ijverige coördinatie met internationale wetshandhavers tijdens onderzoeken naar meerdere banking Trojans en phishing kits, en zijn overwinning in de Politie Hackathon 2022, georganiseerd door de Nederlandse Politie.

Carding Action 2020 en Carding Action 2021, beide geleid door het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) van Europol en met de steun van nationale wetshandhavingsinstanties in EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en Group-IB, waren gecoördineerde multinationale operaties gericht op het bestrijden van de onlinehandel in gecompromitteerde creditcardgegevens. Deze twee succesvolle operaties hebben samen ruwweg €54 miljoen aan verliezen voorkomen.

Het afgelopen jaar heeft het Europese High-Tech Cybercrime Investigations team van Group-IB ook een sleutelrol gespeeld in de recente Operation Nervone onder leiding van INTERPOL, gericht op het verstoren van de activiteiten van OPERA1ER een Franstalig financieel cybercrimesyndicaat dat vermoedelijk minstens 11 miljoen dollar heeft gestolen tijdens aanvallen op banken, financiële dienstverleners en telecommunicatiebedrijven. Inlichtingen van Group-IB werden gebruikt om een verdachte aan te houden in Abidjan, Ivoorkust in de zomer van 2023.

SOURCE Group-IB