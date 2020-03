FaaS-capaciteit van Tencent Cloud beoordeeld als een 'strong performer'

SHENZHEN, China, 16 maart 2020 /PRNewswire/ -- Forrester, een onafhankelijk en international onderzoeks- en adviesbureau, heeft onlangs het rapport "The Forrester New Wave™: Function-As-A-Service Platforms, Q1 2020" uitgebracht. Tencent Cloud kreeg een onderscheidende waardering op de criteria ontwikkelaarservaring, beveiligingsfuncties en visie, waarvoor Forrester officieel een beoordeling van 'strong performer' gaf.

Dit rapport belichtte tevens dat Tencent Cloud voorziet in een overtuigende toolset met webgebaseerde tools om gebruikers een goede ontwikkelaarservaring te bieden. Tegelijkertijd biedt het degelijke isolatie van functies, rolgebaseerd toegangsbeheer en ondersteuning voor virtuele privéclouds.

Dit Forrester-rapport beoordeelt de kracht van FaaS-services alomvattend vanuit tien dimensies, waaronder ontwikkelaarservaring, programmeringsmodel en runtime-uitvoeromgeving. Daarmee helpt het zakelijke gebruikers de serviceprovider te kiezen die bij hen past.

Naast de doorlopende bedrijfsuitbreiding en continue presentatie van producten is Forrester van mening dat ook de gebruikersreputatie van de serverless-cloudfunctionaliteit van Tencent Cloud goed is ontvangen. Feedback van klanten in het Forrester-rapport was onder meer: "Het supportteam van Tencent is betrouwbaar en reageert goed op onze behoeften" en "Het is gemakkelijk om te integreren met andere Tencent-cloudservices."

