Fintechbedrijf Factris blaast nieuw leven in Belgische kmo's dankzij uitbreiding kredietverlening

ANTWERPEN, Belgium, 4 september 2023 /PRNewswire/ --

De Amsterdamse factormaatschappij Factris heeft haar alternatieve aanpak van factuurfinanciering uitgebreid op de bestaande Belgische markt.

Deze uitgebreide financieringsdiensten zijn mogelijk dankzij een recente kapitaalinjectie van €50 miljoen door de wereldwijde investeerder Aegon Asset Management (AM).

Belgische kmo's zullen het meest profiteren van deze financieringsoplossingen.

Belgische kmo's gebaseerd in Antwerpen hebben nu betere financieringsmogelijkheden dankzij de nieuwe impuls die de Nederlandse onderneming Factris krijgt via de ontvangen financieringslijn van Aegon AM. Fintechbedrijf zal zijn financieringsdiensten specifiek richten op het helpen van Belgische kmo's die snel en flexibel werkkapitaal nodig hebben.

Factris zal kmo's voornamelijk helpen financieren via 'invoice factoring', zijn belangrijkste financieringsinstrument. Factoring biedt kmo's snel werkkapitaal door hun onbetaalde facturen op te kopen tegen een kleine vergoeding. Het hele proces gebeurt online en het geld is binnen één werkdag beschikbaar. Deze snelle, handige financiële diensten van Factris zijn goed nieuws voor Belgische kmo's, aangezien factoring voornamelijk wordt aangeboden door Belgische banken die niet flexibel en traag zijn en vaak weken of zelfs maanden nodig hebben voor de goedkeuring van kmo-financiering.

Deze financieringsfaciliteiten zijn mogelijk dankzij de recente investering van €50 miljoen groeigeld van Aegon AM. Dankzij deze nieuwe kapitaalinjectie en andere bestaande financieringslijnen uit andere partnerschappen heeft Factris in België voor meer dan €22 miljoen aan facturen gefinancierd.

Het financieringsklimaat voor kmo's in België heeft dringend nood aan nieuwe financieringsbronnen voor de 688.800 Belgische kmo's. De economische heropleving na de pandemie is onlangs vertraagd, wat nog extra wordt tegengehouden door de gevolgen van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de recordinflatie. Dit alles heeft zijn tol geëist en impact gehad op de Belgische bbp-groei, die naar verwachting zal dalen tot 0,2% in 2023, in vergelijking met 3,0% in 2022.

Brian Reaves, CEO van Factris, licht de impact van de herlancering van de activiteiten van Factris in België toe: "Belgische kmo's hebben niet opgegeven, ondanks een wereldwijde pandemie, de gevolgen van de aanhoudende oorlog in Oekraïne, handelsoorlogen en Brexit. Factris zet zich in om kmo's in België en de hele EU te helpen door te bieden wat bedrijven het meest nodig hebben in onzekere tijden: snelle, gemakkelijke cashflow. We zijn er trots op dat we Belgische kmo's, die de ruggengraat van de Belgische economie vormen, kunnen ondersteunen."

Over Factris

Sinds 2017 is het de missie van Factris om Europese kmo's te ondersteunen door snel en gemakkelijk werkkapitaal aan te bieden via financiële technologie. Een van de nieuwe technologieën die de groei van kmo's bevordert, is zijn eigen FAB-platform (Finance Automation for Business), dat toegang tot en het beheer van financiën voor lokale ondernemingen op één gemakkelijk te gebruiken plaats mogelijk maakt.

Factris is nu actief in vijf EU-landen en zal er eind 2023 een zesde bij krijgen. Het fintechbedrijf is daarmee een stap dichter bij zijn doel om de leidende rol te spelen van alternatieve financiering voor kmo's in heel Europa.

Voor meer informatie: www.factris.com

