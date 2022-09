FintechCashier staat op het punt een nieuw bankbusinessmodel "Lite Label" Banking-As-A-Service te lanceren

LONDEN, 23 september 2022 /PRNewswire/ -- FintechCashier's nieuwe bankbusinessmodel en toekomstige diensten zijn veelbelovend. Ja, u hoort het goed, FintechCashier gaat zijn eerste "Lite Label" Banking-As-A-Service abonnement uitbrengen waarmee het de Merchants/ Affiliates/ Customers/ Acquirers en Prepaid uitgifte allemaal vanuit de Backend oplossing kan beheren.

De COVID-19-pandemie is achter de rug en FintechCashier staat sterker dan ooit. Deze geavanceerde technologische onderzoeks- en ontwikkelingsfase is nu binnen handbereik na de lancering van hun nieuwste dienst. Het in Londen gevestigde FintechCashier kondigt met trots aan het volledige scala van digitale bankmogelijkheden voor haar klanten open te stellen. Dit gebeurt via een abonnementsmodel dat een antwoord biedt op een enorme toename van de wereldwijde vraag naar BaaS-diensten.

"Het 'Lite Label' Banking-As-A-Service levert creatieve en innovatieve Fintech-oplossingen aan onze nieuwe klanten van alle omvang en uit alle sectoren om hun business enorm te verbeteren", stelt Shalom Dodoun, CEO en oprichter van FintechCashier.

De concurrentie tussen de bedrijven om infrastructuur voor bankieren aan te bieden die in het toekomstige digitale banklandschap nodig zal zijn naarmate smartphones en mobiel internet de markt almaar meer inpalmen, is nog nooit zo groot geweest. Mensen zijn hongerig naar technologische updates, vereenvoudigde en snelle oplossingen. Merkentrouw bestaat niet meer en in deze harde markt gaan bedrijven met elkaar in de clinch.

FintechCashier houdt gelijke tred met deze ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst van een nieuwe speler in de digitale banksector. Ons gloednieuwe BaaS-platform is modulair, cloudgebaseerd en volledig geïntegreerd met de beste financiële dienstverleners. BaaS-gebruikers krijgen toegang tot alles wat ze nodig hebben om diensten als Onboarding Rules Engine en kerntechnologie voor geldbeheer te leveren.

Wat is Lite Label Banking-As-A-Service precies?

Profiteer ervan:

Volledige merkoplossing

Geautomatiseerde onboarding voor hun klanten

Gebruik van onze Onboarding Rules Engine voor analyse van elke bedrijfsapplicatie die bij het platform wordt ingediend

API-toegang

Frontend design voor zakelijke en individuele accounts

Conceptbeheer voor bedrijfsaccounts om hun financiën te beheren

Verwerkingsoplossingen voor account top-up en zakelijke diensten

Het FintechCashier state-of-the-artsysteem stelt ons in staat om het onboarding proces automatisch te beheren en de beste dienstverlener toe te wijzen aan elke potentiële klant. Na een jarenlange activiteit waarin wij alleen directe klanten bedienden, hebben we besloten om ons platform open te stellen voor geselecteerde partners en hen mee te laten genieten van het brede scala van management tools en diensten en hen de mogelijkheid te bieden om de oplossingen aan hun klanten te verkopen.

Wat nu?

De volgende stap van FintechCashier is om BaaS wereldwijd uit te breiden en hun kant-en-klare oplossing verder te verbeteren door een multicurrency IBAN aan te bieden die 27 valuta's en verschillende betalingsnetwerken zoals SEPA, SWIFT, CHAPS, BACS en Faster Payments ondersteunt. Bovendien breiden zij hun bankpartners uit om een breed scala aan IBAN's te kunnen aanbieden die zijn uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, de VS en Zwitserland. Met hun nieuwe plannen om uit te breiden naar de BaaS-markt zijn veel extra functies en integraties voor partners in de regtech, geautomatiseerde KYC, AML en onboarding ruimte toegevoegd aan de roadmap. FintechCashier blijft bouwen aan een netwerk van financiële partners en banken die kmo's, Family Offices en next-generation bedrijven wereldwijd op weg helpen. Ze proberen 150 landen te bedienen, bieden 35 verwerkingsvaluta's en 20 vereffeningsvaluta's, en werken samen met meer dan 100 banken die allemaal via 1 gateway toegankelijk zijn.

Over FintechCashier

FintechCashier Group is een betalingsgateway en solution provider die bedrijven in staat stelt nieuwe markten te ontdekken, traditionele industrieën te ontwrichten en vrij te innoveren. Missie en doel van het bedrijf zijn erop gericht groei te vergemakkelijken door klanten een gecentraliseerd, gestroomlijnd platform voor financiële diensten te bieden dat virtueel aan vrijwel elke sector aanpasbaar is. FintechCashier bouwt verder aan een netwerk van financiële partners en banken die kmo's, Family Offices en next-generation bedrijven wereldwijd op weg helpen. Ze proberen 150 landen te bedienen, bieden 35 verwerkingsvaluta's en 20 vereffeningsvaluta's, en werken samen met meer dan 100 banken die allemaal via 1 gateway toegankelijk zijn. https://www.fintechcashier.com/

