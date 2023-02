Friends4East: Ignace Meuwissen opent met 'Object X' de Europese markt van luxe vastgoed voor Oost-Aziatische investeerders

LUZERN, Zwitserland, 15 februari 2023 /PRNewswire/ -- De oorlog in Oekraïne raakt alle sectoren van de samenleving, ook de economie en investeringen in vastgoed. Ondernemers in Europa keren zich af van Rusland, ook Ignace Meuwissen, expert in exclusief luxe vastgoed, liet Rusland al een tijd geleden achter zich. Die markt werd vervangen door Centraal- en Oost-Azië als nieuwe beloftevolle biotopen voor de verkoop van luxe vastgoed. De oorlog in Oekraïne heeft een impact die niet moet onderdoen voor de val van de Berlijnse muur. Aziatische vermogende investeerders verschuiven hun interesse naar West-Europa. Meuwissen merkt daarbij op dat met name Amsterdam een nieuwe hotspot is geworden voor Aziatische investeerders. Die laatste voelen zich bijzonder aangetrokken tot de vrijheid van denken, de taal, de sociale stabiliteit en het fiscale systeem in Nederland. De digitale media, met Instagram voorop, zijn belangrijke gidsen en baanbrekers voor de West-Europese manier van leven. Deze spiegel van de Europese samenleving is in het bijzonder aansprekend voor de nieuwe generatie van Aziatische investeerders. Die hebben een volledig ander perspectief dan de oudere generatie.

Bloomberg | Asian buyers snap up luxury homes as 'hard currency' on the European property market.

Ignace Meuwissen benadert de Aziatische manier op zijn eigen manier. Zo lanceerde hij recent, in samenwerking met Bloomberg TV, de tweede reeks van 'Object X'. Deze serie, waarin exclusief vastgoed wordt voorgesteld in combinatie met de levensstijl van hun vermogende eigenaars, was de afgelopen weken zeven weken, dagelijks te zien in Mongolië. Aanvullend werd Meuwissen ook geïnterviewd op de Mongoolse televisie die geïnteresseerd was in zijn opinie over de toekomst van de markt van luxe vastgoed. De tweede serie van 'Object X' laat de kijker onder meer kennis maken met de duurste villa in de wereld, de "Villa Aurora" in Rome, goed voor een verkoopwaarde van 476 miljoen euro, de design woning van de Vlaamse ondernemer Dirk Ceyssens in St-Tropez. Meuwissen neemt de kijker ook mee achter de schermen van de vastgoedwereld in Monaco. Daarbij bezoekt hij samen met de kunstenaar Piet Stockmans het restaurant van Alain Ducasse in het Hotel de Paris in Monaco. Stockmans kon daar het exclusief tafelservies ontwerpen en leveren. In het negen minuten interview op Bloomberg TV kon Meuwissen ondertussen toelichten hoe en waarom Aziaten op zoek zijn naar Europees luxe vastgoed.

Momenteel wordt de derde serie van 'Object X' afgewerkt. Daarbij worden opnieuw opmerkelijke vermogende mensen voorgesteld, mensen die normaal ver weg blijven van de main stream media maar voor 'Object X' graag een uitzondering maken. Deze derde serie zal binnen enkele maanden afgewerkt zijn en klaar zijn voor uitzending.

Ignace Meuwissen brengt vraag en aanbod van off-market vastgoed samen waarvoor de verkopers maar ook de kopers geen openbare publiciteit willen. In dit marktsegment is hij één van de pioniers en beschikt hij over een goed netwerk en exclusieve marketingtools. Afhankelijk van wie de vraag komt, koper of verkoper, worden op transparante wijze afspraken gemaakt en advies gegeven hoe het gewenste resultaat kan bereikt worden.

