Gasten van Pentahotels in heel Europa zijn echte Souper Heroes, met donaties van meer dan 6300 soepen en € 13.000

Op basis van het simpele principe, 'Koop er een en geef er een' ontwikkelde Penta een campagne waarmee haar gasten konden deelenmen aan lokale gemeenschappelijke initiatieven door een 'Souper Hero' te worden. Aan het hart van het merk Penta ligt buurtgeest en in die geest werkte elk hotel samen met een plaatselijk goed doel: voor elke soep die werd gekocht, werd er één gedoneerd aan het goede doel. Samen met haar nieuwe partner 'Kleinste Soep Fabriek' en Penta's Executive Head Chef John King, werden 3 heerlijke biologische soepen ontwikkeld die ook verkrijgbaar waren in blik om mee te nemen. Naast de soep zamelde Pentahotels gelddonaties in door gedurende het winterseizoen € 1 toe te voegen aan de rekening van gasten.

De campagne komt nu ten einde, maar Penta heeft aangekondigd dat het 'Koop er een en geef er een'-initiatief permanent een plaats zal krijgen op de restaurantmenu's restaurantmenus. Voor elke soep van de dag die wordt verkocht, wordt er één gedoneerd aan de gemeenschap.

En al zijn de donaties op zich beduidend, het grootste doel van Penta met het Souper Heroes-project was om mensen te inspireren en zich te reflecteren op hun acties. Om mensen te laten realiseren dat, net als Penta en haar gasten, iedereen de kracht heeft om een echte, positieve impact te hebben op hun gemeenschap. Dit project was een enerverende stap voorwaarts in de bredere missie van Penta om een wereldmerk te creëren dat teruggeeft aan de gemeenschap, onder de paraplu van het initiatief #pentagives. Want, als je iets goed doet, krijg je echt een goed gevoel.

Klik hier voor de campagnevideo: https://www.youtube.com/watch?v=lfCnhxMK10w

Klik hier voor een lijst van alle goede doelen die we ondersteunen: https://www.pentahotels.com/docs/Charities.pdf

Penta® vertegenwoordigt een nieuwe generatie lifestyle-buurthotels die comfort en stijl bieden in een ontspannen sfeer aan een publiek van modern ingestelde individuen en zakenreizigers. Het lifestyle-merk staat bekend om zijn unieke interieurontwerp en -stijl en vertegenwoordigt echte innovatie in het hogere middensegment van de industrie. Met 28 operationele hotels in acht landen op twee continenten, is de Pentalounge het handelsmerk van de hotelketen – een combinatie van lounge, bar, café en receptie –, opvallend door de uitstraling en het gevoel van een "woonkamer". Ga naar www.pentahotels.com voor meer informatie en reserveringen. Volg ons op facebook.com/pentahotels en instagram.com/pentahotels voor ons laatste nieuws.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1140290/Penta_Hotels_Souper_Heroes_Mug.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1140289/Penta_Souper_Heroes.jpg

Penta Hotels Worldwide GmbH

Global Marketing & Communications

T: +49-(0)-69-256699-760

E-mail: [email protected]

Gerelateerde links

https://www.pentahotels.com



SOURCE Pentahotels