GENUI investeert in Mindcurv

Met de ondernemer Klaus Weinmann (via de investeringsmaatschappij PRIMEPULSE) kon een ondernemer pur sang uit de technologiesector worden aangetrokken

ESSEN, Germany, 18 oktober 2019 /PRNewswire/ -- GENUI, gespecialiseerd in ondernemende partnerschappen, neemt deel in Mindcurv met de technologie-georiënteerde investeringsmaatschappij PRIMEPULSE. Mindcurv is een Europese marktleider op het gebied van digitale transformatie. De partners zullen hun dienstenaanbod aanzienlijk uitbreiden en een nog sterkere positie verwerven in de consoliderende markt.

"Voortbouwend op de successen van de afgelopen jaren hebben we besloten om onze groei de komende jaren consequent te stimuleren, met de hulp van twee partners, die met name ook onze strategie en waarden ondersteunen. Met GENUI en Klaus Weinmann van PRIMEPULSE hebben we onze droompartners gevonden," zegt mede-oprichter Amjad Liaquat, die samen met zijn oprichtingspartner Nazareno Avila Mindcurv operationeel verder zal ontwikkelen. Nazareno Avila zegt verder dat "we met Klaus Weinmann als mede-oprichter van CANCOM en PRIMEPULSE een uitstekende ondernemende persoonlijkheid en een sterk netwerk verwerven. Mindcurv heeft uitgebreide ervaring in de technologiscje industrie, in het ontsluiten van nieuwe markten en vooral in acquisities."

Klaus Weinmann over het partnerschap: "Mindcurv is snel uitgegroeid tot een van de toonaangevende Europese experts op het gebied van digitale transformatie. De oprichters hebben een zeer professioneel, waardegericht team opgebouwd dat met succes complexe transformatieprojecten afrondt. Wij willen dit geweldige bedrijf graag begeleiden met het nieuw opgerichte partnerschap met onze mogelijkheden als ondernemer. We kijken uit naar Amjad en Nazareno en alle mensen bij Mindcurv."

De afronding van de transactie is nog onderhevig aan de goedkeuring van de regelgevende instanties. De partijen zijn overeengekomen om de aankoopprijs en verdere details van de transactie niet bekend te maken.

Mindcurv en zijn aandeelhouders werden bij deze transactie geadviseerd door GP Bullhound en Parklane Capital trad op als adviseur van GENUI en PRIMEPULSE.

Contact:

Mindcurv Group GmbH

Markus Tillmann

+49(0)201-99986-30

markus.tillmann@mindcurv.com

www.mindcurv.com

SOURCE mindcurv Group GmbH