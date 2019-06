Geoswift gaat Wereldwijd Acceptatie uitbreiden voor het Discover Global Network

Of consumenten nu online of in fysieke winkels met of zonder reiskosten willen shoppen, deze nieuwe relatie met Discover is een andere stap in de richting van de beste en eenvoudigste grensoverschrijdende betalingsoplossingen.

"Geoswift specialiseert zich in grensoverschrijdende betalingen van en naar China, en door de overnemende partij te worden van Discover Global Network kaarten, zullen onze klanten door de acceptatie van deze nieuwe kaarten profijt hebben," zegt Raymond Qu, oprichter en CEO van Geoswift. "Deze samenwerking is een andere innoverende manier waarop Geoswift zijn bijdrage levert om grensoverschrijdende betalingen sneller, goedkoper, slimmer en veiliger te maken."

"Samenwerken met leidende bedrijven zoals Geoswift hoort bij de strategie van Discover om onze wereldwijde acceptatie uit te breiden en aan onze consumenten meer locaties te bieden waar zij hun kaarten kunnen gebruiken," zegt Amy Parsons, senior vice-president van wereldwijde acceptatie bij Discover.

Discover Global Network heeft meer dan 44 miljoen handelsacceptatielocaties en 2 miljoen ATM en contant geld toegangslocaties over de hele wereld. Discover Global Network omvat Discover, Diners Club International, PULSE en geaffilieerde netwerken.

Over Geoswift

Geoswift is een innoverend bedrijf voor betaaltechnologieën dat China met de rest van de wereld verbindt. Het bedrijf bestaat uit 's werelds leidende betalingstechnologie experten, die over een diepgaand inzicht beschikken van de financiële sector en technologie en het wereldwijde en Chinese monetair beleid. Geoswift biedt de klanten op maat gemaakte one-stop, grensoverschrijndende betalingsoplossingen naar en vanuit China om voor zijn klanten groei te realiseren, waaronder 's werelds toonaangevende e-commercebedrijven, prestigieuze universiteiten en sommige van de belangrijkste merken in de reisindustrie.

Geoswift is een overnemer van UnionPay International in Noord-Amerika, en een lange-termijn partner van een groot aantal andere toonaangevende financiële instellingen. Het beheert ook een aantal valutawisselkantoren in China.

Geoswifts hoofdkantoor is gevestigd in Hong Kong met teams verspreid over Beijing, Shanghai, Shenzhen, Singapore, Londen, Vancouver, Seattle en San Francisco voor strategische en regulerende functies.

Geoswift Cards Services heeft de Stored Value Facilities Licence (SVF00015) verzekerd van de Hong Kong Monetary Authority in mei 2019. Bezoek voor meer informatie www.geoswift.com of stuur uw vragen naar info@geoswift.com.

Over Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) is een direct bankieren- en betalingsdienst met één van de meest erkende merken in de financiële sector van de V.S. Sinds zijn oprichting in 1986 is het bedrijf één van de grootste in de V.S. geworden. Het bedrijf geeft de Discover kaart uit, de pionier van Amerikaanse cash beloningen, en biedt particuliere studieleningen, persoonlijke leningen, hypothecaire leningen, betaal en spaarrekeningen en depositocertificaten via zijn Direct Banking onderneming. Het beheert de Discover Global Network wat bestaat uit het Discover Network, met miljoenen handelaren en cash-toegangslocaties; PULSE, één van de leidende ATM/debet netwerken van het land; en Diners Club International, een wereldwijd betalingsnetwerk met acceptatie over de hele wereld. Bezoek voor meer informatie www.discover.com/company.

