Gibson Brands Bereikt Restructuring Support Agreement om rondom Kernactiviteiten te Reorganiseren

De Transacties zullen door Vooraf Overeengekomen in Chapter 11 genoemde Documenten worden ingevoerd

Het bedrijf heeft gezorgd voor 135 miljoen $ in "DIP" financiering

NASHVILLE, Tennessee, 1 mei 2018 /PRNewswire/ -- Gibson Brands Inc. ("Gibson" of "the Company"), heeft vandaag aangekondigd dat het de Company zal heroriënteren op de productie van muziekinstrumenten en professionele audioproducten op wereldniveau en op de verdere ontwikkeling van de portfolio van de Company met wereldwijd erkende merken waaronder Gibson en Epiphone, door rondom zijn kernactiviteiten te gaan reorganiseren. De Company heeft een "Restructuring Support Agreement" bereikt met de noteholders die meer dan 69.0% hebben met een totaalbedrag van 8.875% van zijn Senior Secured Notes die in 2018 vervallen, en met zijn grootste aandeelhouders, wat de weg opent voor de verdere financiering en operaties van het muziekinstrumentenbedrijf, alsmede een zeggenschapswijziging ten gunste van deze noteholders inhoudt.

Om de overeenkomst in gang te zetten, hebben de Company en haar dochterondernemingen vandaag na voorafgaand overleg, reorganisatie voorstellen ingediend onder Chapter 11 van de U.S. Bankruptcy Code. Deze zullen het mogelijk maken voor de Muziekinstrumenten en Professionele Audiobedrijven van de Company om zonder interrupie door te gaan met het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en produceren van de legendarische Gibson en Epiphone gitaren, evenals KRK en Cerwin Vega studiomonitors en luidsprekers. De Restructuring Support Agreement voorziet in financiering voor de muziekinstrumenten- en professionele audiobedrijven, ondersteunt de belangrijkste verkopers, vervoerders en leveranciers van de Company, en voorziet in de herstructurering van de balans van de Company. Gibson zal door Chapter 11 versterkt worden met werkkapitaal, wezenlijk lagere schulden en een compacte en sterker op muziekinstrumenten gericht platvorm, dat het de Company en al zijn werknemers, verkopers, consumenten en andere essentiële belanghebbende mogelijk maakt om succesvol te zijn. Henry Juszkiewicz, Chairman en Chief Executive Officer van Gibson Brands en David Berryman, de President van Gibson, zullen ieder doorgaan met de Company na het onstaan van Chapter 11 om een vlotte transitie te vergemakkelijken tijdens deze zeggenschapswijzigingstransactie en om de Company te steunen in het realiseren van zijn toekomstige doelstelling vanuit zijn kernactiviteit.

Het Gibson Innovations bedrijf van de Company, dat zich grotendeels buiten de VS bevindt en onafhankelijk is van het Muziekinstrumenten bedrijf, wordt geliquideerd. Er wordt niet verwacht dat de liquidatie van het GI Bedrijf van de Company enig invloed zal hebben op de reorganisatie van de Company rondom zijn Muziekinstrumenten/Pro Audio bedrijven.

"In de afgelopen 12 maanden, hebben wij substantiële stappen ondernomen in de richting van operationele herstructurering," zegt Mr. Juszkiewicz. "Wij hebben de minder belangrijke merken verkocht, inkomsten verhoogd en de vraag naar werkkapitaal verminderd. De beslissing om ons weer op onze kernactiviteit te richten, Muziekinstrumenten, gecombineerd met de aanzienlijke steun van onze noteholders, zal, geloven wij, de stabiliteit en financiële gezondheid van het bedrijf zeker stellen."

"Belangrijk hierbij is dat dit herstructureringsproces praktisch onzichtbaar zal zijn voor onze consumenten, die allemaal kunnen blijven rekenen op Gibson voor de levering van zijn unieke producten en klantenservice."

Gelijktijdig met de herstructurering heeft de Company toezeggingen ontvangen voor een bedrag van 135 miljoen van "DIP" financiering van zijn bestaande noteholders. Deze financiering zal, in combinatie met de inkomsten gegenereerd door zijn operaties, aan de Company de nodige liquiditeit geven om de normale voortzetting van zijn operaties te ondersteunen tijdens zijn reorganisatie procedures.

De Company heeft een serie verzoeken ingediend waarmee, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Court, de Company het recht krijgt om haar bedrijfsactiviteiten normaal uit te kunnen voeren en om steun te leveren aan belangrijke businesspartners waaronder verkopers, vervoerders en leveranciers. Deze verzoeken zullen de Company voorts toelaten om door te gaan met het kopen van goederen, het produceren en distibuëren van zijn producten aan zijn klantenkring en om zijn garantie beleid te garanderen.

"Wij zijn dankbaar voor de aanhoudende ondersteuning van onze werknemers, consumenten, handelaren, partners en leveranciers, in het verloop van de reorganiseringsproces" zegt Mr. Juszkiewicz. "De Gibson naam staat synoniem voor kwaliteit en wat wij nu ondernemen zal het voor toekomstige generaties mogelijk maken om het ongeëvenaarde geluid, design en vakmanschap te ervaren dat onze werknemers in elk Gibson product toevoegen."

Bel voor meer informatie de Restructuring Hotline van Gibson, gratis in de VS : 1-844-240-1258. Om te bellen vanuit buiten de VS : 1-929-477-8085, Aanvraag via email kunt u opsturen naar gibsoninfo@primeclerk.com. Processtukken en andere documenten gerelateerd aan gerechtelijke procedures zijn beschikbaar op een speciale website beheerd door de vertegenwoordiger van Gibson, Prime Clerk, op https://cases.primeclerk.com/gibson.

Alvarez and Marsal dient als Chief Restructuring Officer van Gibson; Jefferies LLC is zijn financiële adviseur en Goodwin levert juridisch advies.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP leveren juridisch advies, en PJT Partners is de financiële adviseur, van de ad hoc groep onafhankelijke noteholders dat de herstructurering van de Company steunt.

Waarschuwing Over Toekomstgerichte Verklaringen

Dit Persbericht houdt toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot het effectenrecht van de VS. Toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over ons vooruitzicht en toekomstige financiële prestatie, waaronder het illustratieve hierboven vermelde Adjusted EBITDA scala. In sommige gevallen kunt u een toekomstgerichte verklaring identificeren met de terminologie, zoals "gelooft," "voorziet," "is van plan," "zou," "verwacht," "wil," "schat in," "projecteert," "zou," "zal," "zou kunnen," "overweegt," "doelt," "pro forma," en "kan," het negatieve van dergelijke termen of andere vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen onze huidige inzichten over toekomstige gebeurtenissen, zijn op inschattingen en veronderstellingen gebaseerd, en zijn onderworpen aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en contingenties. Veel belangrijke factoren kunnen er toe kunnen leiden dat de resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van alle toekomstige resultaten of prestaties uitgedrukt of geïmpliceerd door onze toekomstgerichte verklaringen, waaronder de factoren in de hieronder vermelde lijst. Veel van de factoren die toekomstige gebeurtenissen of prestaties zullen bepalen vallen buiten ons vermogen om deze te controleren en te voorzien. De werkelijke resultaten van De Company kunnen wezenlijk verschillen van wat toekomstgerichte verklaringen uitdrukken of impliceren, door een aantal factoren, met inbegrip van - maar niet beperkt tot, risico's gedetailleerd in de publicaties van De Company, gedateerd 4 april 2018, op zijn intralinks website dat slechts toegankelijk is voor bepaalde personen, overeenkomstig met het contract dat de uitstaande schuldbewijzen van De Company beheerd. De hierbij inbegrepen toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen onze opvattingen en veronderstellingen alleen op de datum van dit persbericht. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen. Wij voelen ons niet verplicht om welke toekomstgerichte verklaring dan ook te actualiseren, en hebben momenteel niet de intentie om aanvullende richtlijnen te verstrekken in de toekomst.

OVER GIBSON

Gibson Brands, een van de snelstgroeiende bedrijven in de muziek- en geluidindustries, werd in 1895 opgericht en is gevestigd in Nashville, TN. Gibson Brands is een wereldwijde leider in muziekinstrumenten en in consument- en professionele-audio, en streeft er naar om de beste ervaring te brengen door uitzonderlijke producten te bieden met wereldwijd erkende merken. Gibson heeft een portfolio van meer dan 100 zeer bekende merknamen, gestart met de nummer een gitaarmerk, Gibson. Andere merken omvatten: Epiphone, Dobro, Valley Arts, Kramer, Steinberger, Tobias, Slingerland, Maestro, Baldwin, Hamilton, Chickering en Wurlitzer. Audiomerken omvatten: KRK Systems, TASCAM, Cerwin-Vega!, Stanton, Integra, TEAC, TASCAM Professional Software, en Esoteric. Alle Gibson Brands streven naar innovatie, prestige en het verbeteren van de levenskwaliteit van onze consumenten.

BRON Gibson Brands Inc.