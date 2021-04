Global PayTech Ventures (GPT) investeert in Silverflow en zijn revolutionaire platform voor betalingsverwerking

Het Amsterdamse Silverflow biedt het eerste cloud-native kaartbetalingsplatform dat rechtstreeks is verbonden met kaartnetwerken

MIAMI, 1 april 2021 /PRNewswire/ -- Global PayTech Ventures (GPT) kondigde vandaag zijn recente investering aan in Silverflow . Het cloud-native platform ervan zorgt voor snelheid, innovatie en aanzienlijke kostenbesparingen in het ecosysteem voor betalingsverwerking.

Grote segmenten van de betalingsinfrastructuur zijn met de komst van het internet gemoderniseerd. De verwerking van betalingen berust evenwel grotendeels nog op verouderde technologie van 25-40 jaar geleden, toen verwerking en geheugen nog duur waren. Deze systemen uit het verleden werden zo ontworpen dat ze minder gegevens aanleverden om voldoende verwerkingscapaciteit te behouden. Zodoende houden ze geen rekening met de gegevensgestuurde behoeften van handelaars van de 21ste eeuw. Silverflow's oplossing biedt een hoognodige, state-of-the-art upgrade.

Eén platform - één verbinding

Silverflow biedt via één API bijzonder nuttige verbindingen voor handelaars en PSP's. Javier Perez, oprichter en managing partner van GPT: "Met de API van Silverflow vallen de routine en de kosten voor het verbinden met meerdere platforms weg. Voor een wereldwijde schaalvergroting volstaat één verbinding met Silverflow in plaats van een ingewikkeld netwerk van acquirers."

Meer gegevens, meer snelheid via de cloud

De databehoeften en -eisen zijn vandaag veel ruimer. Handelaars streven ernaar zo veel mogelijk gegevens te evalueren om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en zo veel mogelijk omzet te behalen, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Een aantal nieuwkomers op de betalingsmarkt bieden nieuwere technologie aan, maar in een meer "gesloten lus"-omgeving, zoals 'Apple' vs. android. Het andere alternatief was te blijven werken met een meer open, maar trager want ouderwets verwerkingsplatform. Silverflow benut de kracht van de cloud om op efficiënte wijze meer data, updates en innovatie in het betalingsinfrastructuurnetwerk te brengen.

PSP's die verbonden zijn met 10 tot 20 verschillende acquirers zijn traditioneel afhankelijk van het innovatieniveau binnen die acquirers. Sommige hebben innovatie in hun aanbod opgenomen, andere hebben dat niet gedaan, zodat handelaars van die specifieke PSP's geen toegang hebben tot een uniforme set van functies. De 'cloud native' verwerking van Silverflow zorgt niet alleen voor snelle updates en innovatie, maar ook voor uniforme vernieuwing.

Anne Willem de Vries, mede-oprichter en CEO van Silverflow, stelt dat de huidige verouderde kaartbetalingsinfrastructuur niet met het betaallandschap is meegeëvolueerd, maar dat Silverflow een aantal belangrijke problemen kan oplossen.

"Wij kunnen een aanwijsbaar verschil maken door te besparen op de tijd, het geld en de middelen die de huidige kaartverwerkingstechnologie vergt. Wij geloven uiteindelijk dat ons platform de weg zal openen naar meer innovatie voor het hele kaartbetalingssysteem."

Nigel Thacker, Chief Commercial Officer van Silverflow, zegt dat de belangrijkste voordelen van Silverflow zich situeren op het vlak van datalevering en kostentransparantie.

"Wij zijn in staat om zoveel gegevens te vervoeren en te leveren als de systemen ons geven. Doordat wij al die gegevens aan de handelaar kunnen terugbezorgen, stellen wij hem in staat om via zijn PSP of via zijn acquirer die gegevens in zijn voordeel te benutten."

"We zeggen: hier is een enkele API. Als u 10 acquirer-verbindingen hebt, dan kunt u die acquirer-bins op het verwerkingsplatform laden, en als u mettertijd nog eens 10 acquirer-verbindingen toevoegt, dan hoeft u niets te doen dankzij de integratie in die ene API. Zo bereikt deze soort van innovatie de andere kant van de platforms."

Mijlpalen

Recente initiatieven en verwezenlijkingen van Silverflow omvatten:

Partnerschap met PayU

Certificering van Visa en Mastercard in Europa

Aansluiting op US eindpunt in komende 10-12 maanden

Over Silverflow

Silverflow is opgericht door oude rotten uit de online betaalsector. Het bedrijf wil de technologische innovatie in de betaalsector versnellen via een cloud-gebaseerd platform dat directe toegang biedt tot kaartnetwerken voor betaaldienstverleners, handelaars en acquirers. Hun schaalbare technologie schept waarde, creëert efficiëntie en nieuwe kansen voor iedereen. Naast GPT wordt Silverflow ook gesteund door Crane Venture Partners, INKEF Capital en voorname angel investors van Pay.On, First Data, Booking.com en Adyen.

