Het achtste seizoen van Het internationale sociale programma 'Voetbal voor vriendschap' van Open NV Gazprom zal meer dan 10 000 leden over de hele wereld samenbrengen

Open NV Gazprom start het achtste seizoen van het internationale sociale programma voor kinderen 'Voetbal voor vriendschap'. Dit jaar is de afsluiting in december gepland en zal in nieuw digitaal formaat doorgaan.

MOSKOU, 1 juni 2020 /PRNewswire/ --„Voetbal voor vriendschap' is een jaarlijks programma voor kinderen, de meeste deelnemers van het programma zijn jongens en meisjes van 12 jaar en ook kinderen met lichamelijke handicap. Jonge voetbalspelers worden als vertegenwoordigers van verschillende landen en culturen in gemengde elftallen samengebracht en leren in één ploeg spelen. Het programma wordt omschreven door jonge journalisten verbonden aan de Internationale Kinderpersdienst, die ook graag over de gemeenschappelijke waarden vertellen. Tijdens die zeven seizoenen van 'Voetbal voor vriendschap' hebben meer dan 6000 kinderen uit 211 landen en regio's aan het programma deelgenomen. De andere sportieve, educatieve en ecologische evenementen hebben meer dan 5 miljoenen mensen over de hele wereld meegedaan.