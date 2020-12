Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven koopt de MRIdian Linac van ViewRay

Toonaangevend klinisch opleidingsziekenhuis streeft ernaar om in 2021 te beginnen met het behandelen van patiënten met de ViewRay MRIdian Linac.

CLEVELAND, 23 december 2020 /PRNewswire/ -- ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY) kondigde vandaag aan dat het Catharina Ziekenhuis Eindhoven een MRIdian® Linac heeft aangeschaft, een hypermodern apparaat voor radiotherapie dat de laatste innovaties op het gebied van nauwkeurige stralingsafgifte combineert met baanbrekende MR-gestuurde bestraling.

Het Catharina Ziekenhuis is het grootste ziekenhuis in de regio Eindhoven en een topklinische trainingsfaciliteit. Het is erop gericht om patiënten elke dag de beste zorg te bieden met toonaangevende ervaring in cardiovasculaire zorg en oncologie. Veel regionale en landelijke ziekenhuizen verwijzen patiënten door naar het Catharina Ziekenhuis vanwege hun vermaarde expertise op deze gebieden.

"Wij geloven dat het toevoegen van MRIdian aan ons uitgebreide portfolio van kankerbehandelingen de kwaliteit van de zorg die we onze patiënten kunnen bieden, zal verbeteren. Door het gebruik van MRI-geleide radiotherapie en adaptieve mogelijkheden op de behandeltafel, kunnen we de nauwkeurigheid waarmee we straling toedienen verbeteren, hogere doses afgeven in minder behandelsessies en tumoren bereiken die anders vrijwel onbereikbaar waren'', aldus Peter-Paul van der Toorn, vooraanstaand radiotherapeut-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis.

"MRI-geleide stralingstherapie evolueert snel, en we kijken ernaar uit om samen te werken met ViewRay in toekomstige technologische ontwikkelingen en om de praktijk van MRI-geleide Radiotherapie te bevorderen", aldus Coen Hurkmans, leidend klinisch fysicus in het Catharina Ziekenhuis.

In tegenstelling tot conventionele systemen voor bestraling, combineert MRIdian een MRI-systeem met een radiotherapiesysteem. Samen met andere technische innovaties biedt dit voordelen voor het leveren van veilige en effectieve bestraling, inclusief het vermogen om de tumor en het omliggende weefsel te zien tijdens de behandeling, aanpassing van de therapie in reactie op veranderingen in de anatomie van de patiënt en tumorgrootte tussen behandelingen, continu volgen van de tumor tijdens de behandeling en automatisch pauzeren van de straling als de tumor buiten het bestralingsgebied beweegt. Als gevolg hiervan levert het systeem ablatieve, hoog gedoseerde straling aan de tumor, waarbij het omliggende, gezonde weefsel tegen beschadiging beschermd wordt.

"We zijn verheugd het Catharina Ziekenhuis te verwelkomen in onze gemeenschap van centra die MRIdian integreren in hun radiotherapie-oncologieprogramma", aldus Paul Ziegler, Senior Vice President Sales en Marketing bij ViewRay. "Ze hebben een bewezen staat van dienst in het effectief behandelen van historisch moeilijk te behandelen tumoren en we geloven dat MRIdian de perfecte aanvulling op die expertise zal zijn."

Momenteel zijn 40 MRIdian-systemen geïnstalleerd in ziekenhuizen over de hele wereld, waar ze worden gebruikt voor de behandeling van een breed scala aan solide tumoren en die de focus vormen van talrijke lopende onderzoeken. MRIdian is het onderwerp geweest van honderden, door vakbroeders beoordeelde publicaties, wetenschappelijke samenvattingen en presentaties. Meer dan 11.000 patiënten zijn behandeld met MRIdian. Kijk voor een lijst met behandelcentra op: https://viewray.com/mridian-locator.

Over ViewRay

ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY), ontwerpt, produceert en verkoopt het MRIdian®-systeem voor radiotherapie. MRIdian is gebouwd op een gepatenteerd MR-beeldvormingssysteem met hoge resolutie dat van meet af aan ontworpen is om de unieke uitdagingen en klinische workflow voor geavanceerde bestralingsoncologie aan te pakken. In tegenstelling tot MR-systemen die gebruikt worden in diagnostische radiologie, is de MR van de MRIdian speciaal gebouwd voor specifieke uitdagingen, waaronder vervorming van de stralingsbundel, huidtoxiciteit en andere problemen die kunnen ontstaan wanneer hoge magnetische velden interageren met stralingsbundels. ViewRay en MRIdian zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewRay, Inc.

