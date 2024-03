Het onderscheid zichtbaar maken: gewone tomaten uit blik tegenover biologische tomaten uit blik van Red Gold from Europe, jouw biologische en duurzame keuze

AMSTERDAM, 22 maart 2024 /PRNewswire/ -- Als onderdeel van haar streven naar transparantie en culinaire uitmuntendheid, belicht ANICAV de verschillen tussen gewone tomaten in blik en tomaten in blik van superieure kwaliteit uit Europa.

Gewone tomaten uit blik: worden geproduceerd met conventionele landbouwmethoden en missen de smaak en voedingswaarde waar de veeleisende consument naar op zoek is.

Biologische tomaten uit blik: deze worden daarentegen geteeld volgens duurzame methoden. Ze zijn vrij van synthetische pesticiden en meststoffen, wat de zuiverheid van het product ten goede komt. Door deze nauwgezette aanpak bevat elk blikje de ware essentie van de tomaat en wordt elke culinaire creatie verrijkt met een ongeëvenaarde diepte van smaak en kwaliteit.

Voedingsprofiel: biologische tomaten uit blik uit de EU zijn rijk aan essentiële vitaminen, mineralen en antioxidanten en bieden een verbeterd voedingsprofiel. Het gebruik van biologische landbouwmethoden draagt bij aan hun zuiverheid, waardoor ze de voorkeur genieten van wie bewust gezonde keuzes maakt.

Duurzaamheid en milieu-impact: Door te kiezen voor biologische tomaten uit blik uit Europa en Italië steunen consumenten actief duurzame landbouwpraktijken en het milieu. Biologische landbouw geeft prioriteit aan bodemgezondheid, biodiversiteit en het behoud van natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met het ethos van milieu-rentmeesterschap.

"ANICAV-leden streven ernaar de consument producten te bieden die hun toewijding aan kwaliteit, smaak en duurzaamheid weerspiegelen", zegt Giovanni De Angelis, algemeen directeur van ANICAV. "Onze biologische tomaten uit blik belichamen het summum van smaak en voedingswaarde, waardoor ze de keuze bij voorkeur zijn van wie waarde hecht aan de ware essentie van hoogwaardige, duurzame ingrediënten."

Voor de veeleisende consument die op zoek is naar natuurlijke opties om zijn kookkunst naar een hoger niveau te tillen, is het verschil tussen gewone en biologische tomaten uit blik duidelijk. Met deze inzichten nodigt ANICAV consumenten uit om bewuste keuzes te maken die hun welzijn en de planeet verrijken.

OVER RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold from Europe is de naam van het programma van de EU (Europese Unie) om meer bekendheid te geven aan binnen de EU geconserveerde (ingeblikte) biologische tomaten die 100% Made in Europe zijn.

ANICAV - de Italiaanse vereniging van de groenteconserven-industrie - heeft 100 leden, waarvan er 90 tomaten verwerken. Ze zijn goed voor meer dan 60% van alle verwerkte tomaten in Italië en bijna alle hele gepelde tomaten die wereldwijd worden geproduceerd (inclusief de internationaal bekende San Marzano DOP).

