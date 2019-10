Essen Motor Show opent van 30 november tot en met 8 december in Messe Essen

Europa's grootste presentatieshow voor sportieve auto's

ESSEN, Duitsland, 22 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Hier draait alles om de passie voor auto's: van 30 november tot en met 8 december (preview day: 29 november) vindt de Essen Motor Show plaats in de Messe Essen, het PS-festival voor alle autofans. Meer dan 500 exposanten en ruim 300.000 verwachte bezoekers zorgen voor oplopende emoties op het gehele beursterrein. Als Europa's grootste presentatieshow voor sportieve auto's omvat het aanbod van de Essen Motor Show, sportwagens, tuning & lifestyle, motorsport en klassieke auto's. Daarnaast zorgen de motorsportarena en spannende shows voor entertainment. Nieuw dit jaar: een eigen tentoonstelling met bekende bolides uit de geschiedenis van de racesport.

Fans van sportieve productieauto's komen op de Essen Motor Show volop aan hun trekken. In hal 3 stellen bekende fabrikanten en leveranciers zich voor: naast de ADAC als ideële verantwoordelijk van het PS-festival maakt het publiek kennis met onder andere de Mercedes-Fan-World en optredens van KW, de Porsche Carrera Cup Deutschland, Skoda, Volkswagen en ZF. De speciale serieoverstijgende show 'Power of motorsport' viert met 16 auto's zijn première waaronder een Ford GT40 als een van de hoogtepunten. Bovendien beslaan in de onmiddellijke nabijheid de Crazy Cars en Design Cars het hele spectrum van artistiek waardevol tot trendsettend. Hieronder bevindt zich een auto die zo uit een James Bond film afkomstig lijkt te zijn en een door Leonardo da Vinci geïnspireerde elektrische studie.

Tuning verovert de clubs en steden

Uit heel Europa reizen tuning-liefhebbers naar Essen om kennis te maken met nieuwe trends. Daarom wijdt de Essen Motor Show maar liefs vijf hallen aan het thema Tuning & Lifestyle. Het aanbod van de exposanten varieert van onder andere velgen en banden, onderstellen en car-hifi tot aan verzorgingsproducten en accessoires. Wie zijn oog heeft laten vallen op een stijlvolle nieuwe auto, of zijn auto door een professional wil laten omtunen, kan zich helemaal uitleven bij een van de vele tuners in de hallen 5, 6, 7 en 8. Vele exposanten geven direct bijpassende kleding mee: T-shirts, hoodies en petten verplaatsen de tuning-lifestyle naar de clubs en de straten.

Meer informatie en tickets: www.essen-motorshow.de

