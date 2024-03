Hitachi werkt samen met NVIDIA om de digitale transformatie te versnellen sneller door middel van generatieve AI

De samenwerking koppelt het leiderschap van Hitachi op het gebied van producten en diensten die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering in de fysieke wereld aan de expertise van NVIDIA op het gebied van AI-platforms.

TOKIO, 21 maart 2024 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE:6501) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf gaat samenwerken met NVIDIA om sociale innovatie en digitale transformatie sneller te realiseren door de oplossingen van Hitachi op het gebied van operationele technologie (OT) en het leiderschap van het bedrijf binnen belangrijke sectoren als energie, mobiliteit en verbonden systemen te koppelen aan de expertise van NVIDIA op het gebied van generatieve AI.

Generatieve AI heeft een enorme impact op het bedrijfsleven en de consumentenwereld en heeft een nieuwe digitale transformatiegolf teweeggebracht, die naar alle verwachting een revolutie zal teweegbrengen in de wijze waarop producten worden gebruikt en zal leiden tot een ongekend niveau van efficiëntie in organisaties. Door deze samenwerking dringt generatieve AI door tot de industriële wereld om de enorme hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd in de OT-wereld - door verschillende sensoren, apparaten en industriële machines - vast te leggen en aan te wenden om prestaties te stroomlijnen, inzichten te verkrijgen en organisaties in staat te stellen handelingen te automatiseren die voorheen niet mogelijk waren.

Hitachi zal in samenwerking met NVIDIA een executive leadership team selecteren en een AI Center of Excellence (CoE) oprichten. In lijn met de strategische mijlpalen gaat Hitachi industriële oplossingen ontwikkelen en op de markt brengen waarin de kennis van Hitachi op het gebied van OT wordt geïntegreerd met de geavanceerde kennis van NVIDIA op het gebied van AI-software en GPU-technologie. Hitachi investeert in de uitbreiding van de training van engineers met betrekking tot NVIDIA-softwareplatforms, waaronder CUDA™, NVIDIA AI Enterprise*1, Omniverse™*2 en Modulus*3, naast andere samenwerkingsmaatregelen die door het bedrijf worden genomen. Deze inspanningen maken de weg vrij voor nieuwe innovaties die rechtstreeks ten goede zullen komen aan de samenleving.

Achtergrond Generatieve AI is gebleken meetbare verbetering van de prestaties van organisaties te produceren bij het automatiseren van taken, het creëren van efficiëntie en het verbeteren van producten en diensten. Vanwege de opmerkelijke impact ervan is generatieve AI op grote schaal toegepast in alle sectoren. Het is een cruciale technologie geworden voor innovatie en groei die transformatieve oplossingen mogelijk maakt.

Het versnelde rekenplatform van NVIDIA ondersteunt grootschalige taalmodellen en creatieve generatie, en de geavanceerde technologische mogelijkheden in AI-software en simulatie leveren een bijdrage aan innovatie binnen alle sectoren, van energie en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tot productie.

Met circa 320.000*4 medewerkers wereldwijd is Hitachi een gevestigde leider op het gebied van informatietechnologie (IT), operationele technologie (OT) en producten voor de fysieke wereld, met inbegrip van geavanceerde oplossingen voor de energie-, mobiliteits- en industriële sector. In mei 2023 lanceerde Hitachi haar geavanceerde Generative AI Center voor het bevorderen van het veilige en effectieve gebruik van generatieve AI, zowel binnen als buiten het bedrijf*5. Hitachi heeft generatieve AI met succes ingezet in tal van gebruiksscenario's om innovatie te stimuleren en de efficiëntie en productiviteit te verbeteren ten behoeve van medewerkers en klanten. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat Hitachi in staat was om meer dan 100 projecten uit te voeren in Japan en de rest van de wereld om verbeterde probleemoplossing en innovatie mogelijk te maken door toepassing van generatieve AI. Om de AI-transformatie sneller te laten verlopen, gaat Hitachi verder een omgeving creëren en hosten die draait op het versnelde rekenplatform van NVIDIA en een gemeenschappelijk platform ontwikkelen voor generatieve AI waarin de kennis en sterke punten van Hitachi op het gebied van softwareontwikkeling worden verwerkt.

"Sinds de oprichting van het bedrijf heeft Hitachi zich sterk gemaakt voor het oplossen van problemen waarmee klanten en de samenleving worden geconfronteerd, op basis van onze filosofie van 'een bijdrage leveren aan de samenleving door de ontwikkeling van superieure technologieën en producten," aldus Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President en Executive Officer, en General Manager van de Digital Systems & Services Division bij Hitachi. We verwachten dat deze interessante nieuwe samenwerking met NVIDIA ertoe zal leden dat de grondige expertise van Hitachi binnen cruciale sectoren, gekoppeld aan de generatieve AI-stack van NVIDIA, ons in staat zal stellen complexe problemen uit de praktijk op te lossen en de sociale innovatie sneller te laten verlopen, met baanbrekende resultaten voor de samenleving."

"Generatieve AI drijft ondernemingen ertoe op zoek te gaan naar de nieuwste en beste tools om te kunnen blijven voldoen aan de eisen op het gebied van productiviteit, efficiëntie en automatisering," aldus Jay Puri, executive vice president van Worldwide Field Operations bij NVIDIA. "De combinatie van de technologieën van Hitachi en NVIDIA kan de volgende golf van digitale transformatie aandrijven, waardoor organisaties hun grenzen op het gebied van productie en industrialisatie kunnen verleggen."

Over de samenwerking

1. Industriële simulatie en optimalisatie van de volgende generatie

Hitachi heeft een gedurfde visie ontwikkeld voor projecten die verder gaan dan het conventionele. Door gebruik te maken van NVIDIA Omniverse, een platform voor het verbinden en ontwikkelen van OpenUSD-toepassingen, en NVIDIA Modulus, een raamwerk voor het bouwen, trainen en afstemmen van physics-machine-leermodellen, kan Hitachi diverse assets en processen voor cruciale gebieden als energie en transport ontwikkelen, simuleren en optimaliseren in een digital twin-omgeving. De resultaten kunnen vervolgens in de praktijk worden toegepast, waardoor het mogelijk wordt gemaakt gezamenlijk grootschalige oplossingen te ontwikkelen die bijvoorbeeld de overgang naar groene energie kunnen versnellen, nieuwe innovaties in de gezondheidszorg mogelijk kunnen maken of de veiligheid van transportsystemen kunnen verhogen, en tegelijkertijd de effectiviteit ervan kan kunnen valideren en verhogen.

2. Industriële AI-oplossingen van Hitachi op NVIDIA AI Enterprise De AI-oplossingenbibliotheek van Hitachi Lumada, waarmee Hitachi binnen diverse sectoren een reputatie van waardecreatie heeft opgebouwd, wordt eveneens geïntegreerd met de AI Enterprise- en Modulus-platforms van NVIDIA. Door gebruik te maken van de capaciteiten van Hitachi op het gebied van digital engineering en design, stellen deze oplossingen klanten in verschillende sectoren, waaronder transport, energie, industrie en financiën, in staat sneller te innoveren, hun aanbod te verrijken en een reeks intelligente, AI-gerichte oplossingen te creëren.

3. Ontwikkeling van een nieuw portfolio van AI-oplossingen: "Hitachi iQ"

Dankzij de samenwerking is Hitachi Vantara in staat het eerste product uit het Hitachi iQ-portfolio te lanceren. Het nieuwe product ondergaat NVIDIA DGX BasePOD*6-certificering, zodat klanten een volledig gecertificeerde, geïntegreerde oplossing ontvangen, gebouwd op NVIDIA DGX*7-infrastructuur en uiterst betrouwbare opslag. Hitachi Vantara wordt aangeboden in diverse verbruiksmodellen en biedt klanten mechanismen om exact te gebruiken wat ze nodig hebben. Dit alles zorgt voor betere prestaties on-premises en een hoger rendement uit de op AI gebaseerde opslag- en gegevensinfrastructuur van de klant. Hitachi iQ brengt ook een high-end NVIDIA HGX-product uit, aangedreven door NVIDIA H100 Tensor Core GPU's, en een reeks midrange op PCIe gebaseerde producten, voorzien van NVIDIA H100 Tensor Core en L40S GPU's*8. Als aanvulling op deze producten brengt Hitachi Vantara ook NVIDIA AI Enterprise uit, een softwareplatform dat bestaat uit AI-tools en raamwerken van Enterprise-klasse. Tot slot brengt Hitachi Vantara een nieuwe op Generation 5 gebaseerde versnelde storage node uit die gebruikmaakt van de Hitachi Content Software for File Storage-technologie, waardoor het systeem extreem snelle opslagoplossingen kan leveren voor complexe AI-workloads. Het iQ-portfolio van Hitachi Vantara komt naar verwachting algemeen beschikbaar in het eerste kwartaal van het boekjaar 2024 van Hitachi.

Door deze samenwerking kan Hitachi haar ambitie om wereldwijd een enorme impact te creëren en een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame samenleving, kracht bijzetten.

Presentatie tijdens "GTC AI Conference 2024"

Hitachi Vantara is Silver Sponsor van de GTC 2024, 's werelds toonaangevende congres voor het AI-tijdperk, in hybride vorm gehouden op 18-21 maart in San Jose, VS en virtueel. We introduceren innovatie door middel van data, infrastructuur en diensten die geavanceerde klantervaringen en toepassingen mogelijk maken met behulp van AI.

Over Hitachi, Ltd.

Hitachi is de drijvende kracht achter Social Innovation Business om een duurzame samenleving te creëren door het gebruik van data en technologie. Wij helpen klanten en de samenleving om hun uitdagingen te overwinnen met behulp van Lumada-oplossingen die gebruikmaken van IT, OT (Operationele Technologie) en andere producten. Hitachi opereert onder een bedrijfsstructuur van "Digital Systems & Services" om de digitale transformatie van onze klanten te ondersteunen; "Green Energy & Mobility" om een bijdrage te leveren aan een koolstofarme samenleving door middel van energie- en spoorwegsystemen, en "Connective Industries" om producten te verbinden door middel van digitale technologie en daarmee oplossingen te bieden in diverse sectoren. Gedreven door kernwoorden als digitaal, groen en innovatie streven we naar groei door co-creatie met onze klanten. De geconsolideerde omzet van het bedrijf voor het fiscale jaar 2022 (eindigend op 31 maart 2023) bedroeg in totaal 10.881,1 miljard yen, met 696 geconsolideerde dochterondernemingen en circa 320.000 werknemers wereldwijd. Bezoek de website van Hitachi voor meer informatie over het bedrijf: https://www.hitachi.com.

