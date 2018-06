Hortonworks bouwt samenwerking met Microsoft verder uit om big data-werklasten aan te sturen naar Azure

Klanten kunnen het Hortonworks Data Platform (HDP), de Hortonworks DataFlow (HDF) en de Hortonworks DataPlane Service (DPS) inzetten als oorspronkelijke producten op de Microsoft Azure-infrastructuur als een dienst (IaaS) om uit alle soorten data waarde te onttrekken. Voorts kunnen klanten gebruikmaken van Microsoft Azure HDInsight, een volledig beheerde door Hortonworks Data Platform aangedreven dienst die Apache Hadoop en Apache Spark levert.

IDC1 stelt dat "IT-kopers gestaag overgaan naar vooral op de cloud gebaseerde (cloud-first) strategieën." Dat betekent dat klanten behoefte hebben aan een eenvoudige, snelle en flexibele weg om datawerklasten te beheren in de cloud en op die manier sneller nieuwe zakelijke inzichten te kunnen identificeren. Door gebruik te maken van de mondiale databeheerplatforms van Hortonworks kunnen organisaties snel moderne data-applicaties inzetten doorheen hybride data-architecturen ter plaatse, in de cloud en naar de rand toe. In combinatie met de mondiale schaal en wendbaarheid van Azure, helpt Hortonworks organisaties de volledige levenscyclus van hun data te beheren in een cloud-infrastructuur.

Hortonworks en Microsoft zijn samen al meer dan zes jaar lang de pioniers op het gebied van cloud-oplossingen door middel van een strategische samenwerking die gezamenlijke engineering en marketing omvatten, waardoor de klant toegang krijgt tot de meest flexibele big data-omgevingen. Hortonworks en Microsoft blijven samen investeren en samenwerken in de open source-gemeenschap. Tevens vermindert dit de afhankelijkheid van de klanten van één softwareontwikkelaar. Of de klant nu een hybride data-architectuur wil aannemen of alles in de cloud wil beheren, hij heeft een ruime keuze dankzij de samenwerking van Hortonworks en Microsoft in de inzet van Azure IaaS en HDInsight.

"In toenemende mate gebruiken onze klanten een hybride data-architectuur, omdat de cloud uitstekende mogelijkheden biedt voor efemere analytische werklasten," zei Rob Bearden, algemeen directeur van Hortonworks. "Gebruikmakend van de optie om HDP-, HDF- of DPS-werklasten in te zetten op Azure IaaS, of om HDInsight te gebruiken, kunnen klanten de weg naar de cloud kiezen die het best overeenstemt met hun zakelijke behoeften. Wij zijn trots op ons werk met Microsoft en de cloud-oplossingen die wij samen hebben ontwikkeld en die een enorme waarde inhouden voor onze gezamenlijke klanten."

"Wij bieden onze klanten een zeer ruime keuze wat betreft de overheveling van data-werklasten naar de cloud, op Azure of Microsoft HDInsight voor een ondernemersgerichte beheersdienst die de dingen makkelijker maakt voor de eindgebruikers," zei Rohan Kumar, vicevoorzitter van Azure Data. "Wij kijken ernaar uit om de samenwerking met Hortonworks voort te zetten en voor snellere innovaties in de cloud te zorgen."

Meer informatie over Azure en HDInsight is te vinden op http://hortonworks.com/products/cloud/azure/.

Over Hortonworks

Hortonworks is een vooraanstaande leverancier van ondernemersgerichte platforms, diensten en oplossingen voor mondiaal databeheer. De firma voorziet ruim de helft van de Fortune 100-bedrijven van bruikbare intelligentie, afkomstig uit de meest uiteenlopende datasoorten. Hortonworks zet zich in voor het aandrijven van innovaties in open source-gemeenschappen en het bedrijf biedt zijn zakelijke klanten een unieke waarde. In samenwerking met zijn partners, biedt Hortonworks technologie, expertise en ondersteuning aan zakelijke klanten, zodat deze over een moderne data-architectuur kunnen beschikken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com.

Hortonworks en HDP zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Hortonworks Inc. en dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Contacten met de media:

Michelle Lazzar

comms@hortonworks.com

(408) 884-9861

1IDC, Worldwide Data Services for Hybrid Cloud Forecast, 2017–2021

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542818/HORTONWORKS_Logo.jpg

BRON Hortonworks, Inc.

Gerelateerde links

https://hortonworks.com