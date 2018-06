Hortonworks Data Platform 3.0 maakt containeriseren en deep learning-werklasten mogelijk

"Het tempo van innovatie vanuit de open source-gemeenschap blijft hoog. Dat betekent dat klanten toegang hebben tot de nieuwste en beste functies in HDP, met inbegrip van containeriseren, de mogelijkheid om deep learning-applicaties te gebruiken en belangrijke prestatieverbeteringen te bewerkstelligen op het gebied van analytics," zei Arun Murthy, mededoprichter en productdirecteur bij Hortonworks. "HDP is aan het rijpen om te voldoen aan de veranderende zakelijke vereisten en wij zijn verheugd dat wij dit mijlpaalproduct aan onze klanten kunnen bieden zodat zij de moderne data-architectuur zouden omarmen."

Als een essentieel onderdeel van moderne data-architecturen is HDP een veilige, bedrijfsgerichte, open source op Apache™ Hadoop® gebaseerd platform. Het richt zich op de volledige behoeften van inactieve data, het drijft real-time klantapplicaties aan en het zorgt voor robuuste big data analytics. Dit zorgt dan weer voor een snellere besluitvorming en innovatie. In tegenstelling tot andere op Hadoop gebaseerde distributies zijn veel van de nieuwe verbeteringen in HDP 3.0 gebaseerd op Apache Hadoop 3.1 en zij omvatten:

Snelle toepassingsmogelijkheden via het containeriseren , dat ervoor zorgt dat de applicaties snel kunnen worden gelanceerd, zodat de gebruikers minder tijd en middelen gebruiken. Met de containers die op HDP werken, kunnen de ontwikkelaars zich snel bewegen, meer software inzetten op een efficiënte manier en met een grotere snelheid handelen.

, dat ervoor zorgt dat de applicaties snel kunnen worden gelanceerd, zodat de gebruikers minder tijd en middelen gebruiken. Met de containers die op HDP werken, kunnen de ontwikkelaars zich snel bewegen, meer software inzetten op een efficiënte manier en met een grotere snelheid handelen. Ondersteuning voor deep learning-applicaties , zodat klanten kunnen omgaan met werklasten zoals geautomatiseerd leren en diep leren die aanzienlijke –en dure- GPU-middelen vereisen. Deze functie heeft een hefboomwerking wat betreft pooling en isolatie waardoor de datawetenschappers de toegang tot GPU kunnen democratiseren en delen.

, zodat klanten kunnen omgaan met werklasten zoals geautomatiseerd leren en diep leren die aanzienlijke –en dure- GPU-middelen vereisen. Deze functie heeft een hefboomwerking wat betreft pooling en isolatie waardoor de datawetenschappers de toegang tot GPU kunnen democratiseren en delen. Real-time database , met een grotere optimalisatie van zoekopdrachten en om sneller meer data te verwerken door de prestatieverschillen tussen lagelatentie- en hoge verwerkingswerklasten samen te brengen. Het via Apache Hive 3.0 geactiveerde HDP 3.0 is de enige eengemaakte SQL-oplossing die een interactieve zoekopdracht op schaal kan uitvoeren, ongeacht of de data zich ter plaatse of in de cloud bevinden.

, met een grotere optimalisatie van zoekopdrachten en om sneller meer data te verwerken door de prestatieverschillen tussen lagelatentie- en hoge verwerkingswerklasten samen te brengen. Het via Apache Hive 3.0 geactiveerde HDP 3.0 is de enige eengemaakte SQL-oplossing die een interactieve zoekopdracht op schaal kan uitvoeren, ongeacht of de data zich ter plaatse of in de cloud bevinden. Grotere veiligheid en beter beheer, die voor een betere naleving van de regelgeving zorgen, met inbegrip van GDPR, via een volledige controleketen van de gegevens evenals een nauwgezette audit van gebeurtenissen. Deze nieuwe functies bieden de unieke capaciteit om de afkomst van de data te volgen van de oorsprong tot het datameer. Voorts helpt het de auditors data te bekijken zonder veranderingen aan te brengen, tijdgebonden beleidslijnen in te stellen en gebeurtenissen rond derden te controleren met encryptiebeveiliging.

Optimalisatie voor de Cloud

HDP blijft evolueren om aan de unieke eigenschappen van cloudgebruik te voldoen. Het platform omvat speciale ondersteuning voor alle grote verkopers van op de cloud gebaseerde objecten: Amazon S3 met ondersteuning voor het oorspronkelijke EDW, Azure Storage Blob en Google Cloud Storage (GCS). Dit omvat verbeteringen in het platform die zorgen voor een consistentielaag voor niet consistente op de cloud gebaseerde winkels. Voorts kunnen klanten profiteren van gedeelde diensten betreffende bedrijfsveiligheid, databeheer en activiteiten in verschillende openbare clouds en automatische clusteropschaling op basis van gebruiks- of tijdsmetingen die een grotere efficiëntie waarborgen. Wanneer bedrijven big data-werklasten overhevelen van de lokale bedrijfsomgeving naar de cloud, helpt HDP klanten een hybride data-architectuur aan te nemen met om het even welke grote cloud-dienstverlener.

"HDP 3.0 omvat belangrijke innovaties die ons dataplatform verder moderniseren, wat uiteindelijk leidt tot snellere zakelijke inzichten," zei Eric Endebrock, vicevoorzitter, Storage Solutions Marketing bij Micron Technology. "De optimalisatie van de real-time zoekopdrachten in databases op HDP 3.0, gebruikmakend van de beste Micron® NVMe™-drives in vaste vorm, leidt tot snellere inzichten die van essentieel belang zijn voor het nemen van beslissingen in de huidige concurrentiegerichte zakelijke omgeving."

Er is reeds een Early Access-programma voor HDP 3.0 beschikbaar. Meld u hier aan.

Naar verwachting zal HDP 3.0 algemeen beschikbaar zijn in het derde kwartaal van 2018. De lanceringsdatum kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Voor meer informatie over HDP kunt u terecht op https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/

Over Hortonworks

Hortonworks is een vooraanstaande leverancier van ondernemersgerichte platforms, diensten en oplossingen voor mondiaal databeheer. De firma voorziet ruim de helft van de Fortune 100-bedrijven van bruikbare intelligentie, afkomstig uit de meest uiteenlopende datasoorten. Hortonworks zet zich in voor het aandrijven van innovaties in open source-gemeenschappen en het bedrijf biedt zijn zakelijke klanten een unieke waarde. In samenwerking met zijn partners, biedt Hortonworks technologie, expertise en ondersteuning aan zakelijke klanten, zodat deze over een moderne data-architectuur kunnen beschikken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com.

Hortonworks en HDP zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Hortonworks Inc. en dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hortonworks.com. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

