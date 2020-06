HyperSKU heeft financieringsronde A succesvol afgerond, huurt Head of Business Development in om de Europese expansie te ondersteunen

Het internationale sourcing- en fulfillmentbedrijf wil de verkoop- en marketinginspanningen wereldwijd agressief versnellen met het oog op de Europese markt

HONG KONG, 24 juni 2020 /PRNewswire/ -- HyperSKU, een opkomende B2B-oplossing voor eCommerce bedrijven, kondigde vandaag aan dat de financieringsronde A van $4 miljoen is afgerond. Naast deze succesvolle investeringsronde heeft het bedrijf ook een nieuw hoofd bedrijfsontwikkeling benoemd om zich te richten op de wereldwijde expansie van het merk op de Europese markt.

Twee mede-investeerders van formaat leidden de ronde, IDG Capital en GGV Capital. De investeringen van IDG Capital omvatten Wish, Farfetch en Shein, terwijl de portfolio van GGV Capital bestaat uit Alibaba, Wish, Xiaohongshu en Fordeal.

"We hebben gezien dat er een enorme vraag naar is en het feit dat we de steun hebben van twee vooraanstaande investeerders met zo'n sterke expertise op het gebied van eCommerce is een bewijs dat HyperSKU levensvatbaar is en marktpotentieel heeft", aldus Shawn Zhao, CEO van HyperSKU.

Met deze financiering zal HyperSKU haar Europese expansie voortzetten met een nieuw lokaal team onder leiding van Simon de Raadt, die nu Vice President of Business Development voor Europe wordt. De Raadt is een ervaren executive in internationale logistiek en producten, die sinds 2011 in China woont en meer dan acht jaar bij MAiNS International heeft gewerkt, eerst als general manager en daarna als managing partner. Eerder in zijn carrière bekleedde de Raadt belangrijke functies bij TNT Post en Capgemini. Door zijn expertise is hij een toonaangevende en veelgevraagde spreker op internationale eCommerce-evenementen.

"De uitgebreide ervaring van Simon de Raadt in grensoverschrijdende handel en eCommerce logistiek, evenals het werk dat hij heeft gedaan voor PostNL, waarin hij de omzet op de Chinese markt van nul naar negen cijfers heeft weten te krijgen, is niets minder dan buitengewoon", aldus Shawn Zhao, CEO van HyperSKU. "We zijn blij dat hij aan boord is om onze oplossingen voor Europese online verkopers te lokaliseren en te diversifiëren".

HyperSKU werd opgericht in augustus 2018 en is snel gegroeid door de logistieke eisen van eCommerce verkopers op Amazon, Facebook en Shopify. HyperSKU biedt backend infrastructuur sourcing en fulfilment, een essentiële factoren voor alle online verkopers.

Een nieuwe eCommerce trend, social shopping waarbij de aankoopbeslissingen van shoppers sterk worden beïnvloed door sociale media, zorgt ook voor een dramatische toename van de vraag. HyperSKU ondersteunt deze uitbreiding door gemakkelijker toegang te bieden tot goederen die afkomstig zijn uit China en meer betrouwbare verzending en levering naar locaties over de hele wereld.

HyperSKU biedt gestroomlijnde logistiek en levering voor eCommerce verkopers door middel van hyperefficiënte logistiek en directe verbinding met verkopers. Met directe toegang uit de eerste hand tot Chinese leveranciers en de infrastructuur van China's goed ontwikkelde betrouwbare wereldwijde leveringssysteem, kunnen verkopers hun verkoopprestaties verbeteren en de kosten in het hele ecosysteem verlagen. Bezoek https://www.hypersku.com/ voor meer informatie.

