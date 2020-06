IBM Services en Aegon sluiten overeenkomst voor beheer van 800.000 levensverzekeringpolissen

- Beheer van 800.000 individuele levensverzekeringpolissen gemigreerd naar IBMs Open Insurance Platform;

- Uitbesteding en daaropvolgende verlengingen helpen Aegon bij het moderniseren van de polisadministratie en bieden van lange termijn klantenservice;

- Ondersteunt Aegons beheer van haar closed-booksportefeuille, gehost op IBM public cloud;

- IBM zal Aegons closed-booksportefeuille beheren totdat de laatste polis afloopt in 2066.

DEN HAAG, Nederland en LEEUWARDEN, Nederland, 3 juni 2020 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE:IBM) kondigt vandaag een overeenkomst aan met Aegon Nederland voor het beheer van Aegons individuele levensverzekeringpolissen. De overeenkomst draagt bij aan de verdere digitalisering en het bieden van klantenservice aan meer dan 800.000 klanten.

IBM Services zal het beheer van Aegons huidige polissen op zich nemen tot de laatste polis in 2066 haar einddatum bereikt. Aegon is inmiddels gestopt met het afsluiten van nieuwe polissen.

IBM Services will manage Aegon’s run-off life insurance until the last life insurance policy in the portfolio expires in 2066.

De polissen zullen naar IBMs Open Insurance Platform worden gemigreerd. Hierdoor wordt het proces, van klantenservice tot financiële afhandeling, gedigitaliseerd op een geavanceerd IT-platform dat wordt gehost op IBM public cloud. Met behulp van IBMs Open Insurance Platform streeft Aegon Nederland ernaar de polisadministratie te moderniseren en de continuïteit van de klantenservice te waarborgen voor de lange termijn.

Door de uitbesteding aan IBM vermindert Aegon de beheerkosten per polis, voor de complete resterende duur hiervan. Het IBM Open Insurance Platform verzekert de voortgang van het beheer van zogenoemde 'closed books'- polissen tegen een vaste lage prijs.

Het IBM Open Insurance Platform is gebaseerd op het msg.Life verzekeringssysteem en zal ook beschikbaar worden gesteld voor andere Nederlandse verzekeraars. Dit platform zal dezelfde functies bevatten als dat van Aegon, waaronder service-based-pricing, de veiligheid en schaalbaarheid van IBM Security, en toegang tot APIs van IBM en gelieerde externe partijen. Met IBMs public cloud als basis van IBM Open Insurance Platform blijven verzekeraars aan de benodigde regelgeving en veiligheidsnormen voldoen. Daarnaast zijn verzekeraars op deze manier veerkrachtiger.

Sibylla Bantema, directeur Leven/Bescherming bij Aegon Nederland: "We streven naar kosteneffectief beheer van onze levensverzekeringpolissen en werkgelegenheid voor onze medewerkers in Leeuwarden. Met onze overeenkomst zullen zij in dienst treden bij IBM."

Patrick van den Bos, insurance leader bij IBM Nederland: "Met Aegon als eerste klant bieden wij een interessante oplossing voor levensverzekeraars die de continuïteit en een kosteneffectief beheer van polissen willen waarborgen. Het IBM Open Insurance Platform biedt verzekeraars de mogelijkheid de kosten laag te houden en houdt tegelijkertijd de service voor de klant hoog."

Contacts

IBM

Maurits Blok

+31-625732105

[email protected]

Aegon

Alexander Kuipers

+31 6 11 33 36 19

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1175838/Aegon_insurance_IBM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95470/ibm_logo.jpg

Gerelateerde links

https://www.ibm.com



SOURCE IBM