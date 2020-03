Ingebouwde integratie van WorkBoard met Microsoft Azure DevOps versterkt OKR-aanbod voor zakelijke productteams

REDWOOD CITY, Californië, 4 maart 2020 /PRNewswire/ — WorkBoard, de marktleider op het gebied van bedrijfsstrategie en resultatenbeheer, heeft vandaag zijn ingebouwde integratie met Microsoft Azure DevOps voor zijn Enterprise Results Platform aangekondigd, wat zijn interoperabiliteit in de Microsoft-suite van producten verder verdiept.

Na de integratie met de favorieten Teams en Outlook van Microsoft Office, stelt deze nieuwe integratie ontwikkelaars die Azure DevOps gebruiken nu in staat om de toonaangevende software Objectives and Key Results (OKR's, doelstellingen en belangrijkste resultaten) van WorkBoard te benutten binnen de oplossing voor softwareontwikkeling en het volgen van problemen.

Bij het beheren van hun werk in Azure DevOps, kunnen ontwikkelingsteams de OKR's van WorkBoard gebruiken om te kwantificeren hoe ze bijdragen aan de strategische prioriteiten van de organisatie, het "waarom" in hun werk te verduidelijken en de impact ervan te kwantificeren. WorkBoard toont aan iedereen de manier waarop ontwikkelingsinspanningen aansluiten bij de bedrijfsstrategie en de voortgang naar meetbare bedrijfsresultaten.

"Producten zijn de kern van de waarde van elk bedrijf voor zijn klanten, dus het is van cruciaal belang om ontwikkelings- en innovatie-inspanningen af te stemmen op de strategische prioriteiten van de organisatie. Natuurlijk willen productteams ook graag een echte impact hebben op klanten en hun bedrijf. Dus elke dag zorgen voor het afstemmen en overeenstemmen van de doelstellingen en belangrijkste resultaten biedt voordelen aan hen, aan de klanten en aan het bedrijf", aldus Deidre Paknad, algemeen directeur en medeoprichter van WorkBoard. "Deze nieuwe integratie met Azure DevOps zorgt ervoor dat de OKR's en een gestructureerde manier om de zakelijke waarde van werk op korte termijn echt te meten deel gaan uitmaken van de ervaring van ontwikkelaars terwijl ze dat werk beheren in Azure DevOps."

Terwijl de sprints en taken in Azure DevOps helpen bij het bijhouden van welk werk moet worden gedaan en hoe de teamoutput verloopt, meten en beheren de OKR's in WorkBoard de bedrijfsresultaten van teams die het werk moeten aansturen. WorkBoard biedt een gemeenschappelijke, transparante structuur voor het uitlijnen, definiëren en meten van resultaten binnen productteams en in de hele reeks teams in de waardeketen van klanten.

Met de nieuwe integratie verschaft WorkBoard een geïntegreerde gebruikerservaring op het gebied van de OKR's in het Azure DevOps-product en stelt het gebruikers in staat om werk te identificeren dat wordt bijgehouden in Azure DevOps om de voortgang naar een belangrijk resultaat toe automatisch bij te werken. Gebruikers van productteams kunnen nu:

OKR's weergeven die in WorkBoard zijn bepaald als een tabblad in de Azure DevOps-ervaring.

OKR's bekijken, er doorheen navigeren en er commentaar op geven in Azure DevOps.

De voortgang naar de belangrijkste resultaten toe vanuit Azure DevOps snel bijwerken.

Automatisch de voortgang van het belangrijkste resultaat bijwerken in WorkBoard naarmate activiteiten worden voltooid in Azure DevOps.

Aan de rest van de organisatie transparantie bieden betreffende de doelstellingen en de belangrijkste resultaten van elk productteam.

De integratie in Azure DevOps bouwt voort op de nauwe relatie van WorkBoard met Microsoft:

Microsoft maakt gebruik van het Enterprise Results Platform van WorkBoard voor OKR's.

WorkBoard's Enterprise Results Platform is ook geïntegreerd met Microsoft Office-apps, Microsoft Outlook, Microsoft Planner en Microsoft Teams, evenals GitHub.

De diepe integratie van WorkBoard met Teams is populair bij de zakelijke klanten van beide bedrijven en maakt het beheer van OKR's mogelijk door middel van gesprekken en neemt WorkBoard-weergaven op in Teams. M12, de risicokapitaalarm van Microsoft, is een investeerder in WorkBoard en nam deel aan de laatste drie financieringsrondes.

WorkBoard wordt gebruikt door grote ondernemingen en snelgroeiende bedrijven om sneller strategische prioriteiten te communiceren, af te stemmen, te meten en te bereiken. Hoewel het meestal wordt gebruikt in de hele onderneming, wordt het door de teams verantwoordelijk voor capaciteitsopbouw vooral voor de volgende taken gebruikt:

De ontwikkelingsteams gebruiken het om duidelijke en impactvolle doelstellingen en belangrijke resultaten vast te stellen, waaronder OKR's voor de producten, pods en squads die beter overeenkomen met hoe technologieteams echt werken. OKR-uitlijning en spiegeling van de belangrijkste resultaten in teams om voortdurend afhankelijkheden te vinden en te zien hoe het werk bijdraagt aan de algemene groei van het bedrijf en de klantdoelstellingen.

Automatisering van eentonige operationele en productreviewvoorbereiding, wat iedereen voortdurend transparantie biedt over de voortgang naar de strategische prioriteiten toe zonder de zware rapportagelast.

Slimmere en productievere groepsvergaderingen en bijeenkomsten met doelstellingen en belangrijke resultaten op de agenda en het opvolgen van beslissingen van vergadering tot vergadering.

Over WorkBoard:

WorkBoard help grote ondernemingen te gedijen en reageren in snel veranderende markten met zijn Enterprise Results Platform dat hen helpt bij het snel afstemmen, meten en aansturen van strategische prioriteiten. Comcast, Cisco, Cision, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora en anderen gebruiken de OKR-software en expertise van WorkBoard om bedrijfsresultaten te versterken en te versnellen. WorkBoard is ook de pionier op het gebied van OKR-coaching om bedrijven te helpen de tijd tot succes te verkorten door gebruik te maken van de OKR-methodologie. Het bedrijf heeft 1500 gecertificeerde coaches die zijn beproefde playbook gebruiken. Met de steun van Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday en Microsoft M12, en gevestigd in Redwood City, CA, is WorkBoard de zakelijke norm voor resultaten. Ga voor meer informatie naar www.workboard.com of volg het bedrijf op Twitter @WorkboardInc.

