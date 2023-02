InPost brengt pakjeskluizen naar het openbaar vervoer in Rome, Barcelona en Manchester

Nieuwe locaties bieden miljoenen Europese stedelingen een handige, koolstofarme bezorgservice.

AMSTERDAM, 2 februari 2023 /PRNewswire/ -- InPost Group lanceert partnerschappen in drie belangrijke steden om pakjeskluizen bij haltes/stations van het openbaar vervoer te plaatsen, om de koolstofarme bezorgservice van Europa's toonaangevende platform voor e-commerce over het gehele continent uit te breiden.

De deals in Rome, Barcelona en Manchester volgen op een soortgelijke samenwerking met Transport for London, die ertoe geleid heeft dat deze automatische pakjeskluizen (APM's) over meer dan 60 locaties in Londen verspreid zijn.

INPOST PARCEL LOCKER

Klanten in heel Europa schakelen over op de handige, milieuvriendelijke kluisjes van InPost, en hebben het bedrijf in 2022 op deze manier 745 miljoen pakketten toevertrouwd, een stijging van 44% ten opzichte van het jaar ervoor. Via deze methode is de CO2-uitstoot met tweederde afgenomen in vergelijking met traditionele huis-aan-huisbezorging in stedelijke gebieden.

"Ik ben trots op onze partnerschappen met deze drie grote Europese steden. We blijven doorgaan met de uitrol van deze milieuvriendelijke oplossing over het hele continent", aldus Rafał Brzoska, CEO van InPost. "Samen met onze partners maken we het voor Europeanen gemakkelijker om voor deze groenere bezorgoptie te kiezen. Bovendien geven we mensen met deze optie nog een reden om met het openbaar vervoer te gaan in plaats van hun auto te gebruiken. Alleen al in Manchester worden dagelijks bijna 6 miljoen passagiersreizen gemaakt met door TfGM geëxploiteerd openbaar vervoer. De mensen die nu al van deze service gebruikmaken, krijgen toegang tot een comfortabele en snelle manier om hun pakket te verzenden en te ontvangen."

Inwoners van de regio Manchester maken elke dag bijna 6 miljoen ritten met het openbaar vervoer, en 1,5 miljard per jaar,[1] terwijl Transport Metropolitans de Barcelona meer dan 425 miljoen passagiers per jaar bedient,[2] of meer dan 29 miljoen passagiers per maand.[3] In Rome, waar het metrosysteem van ATAC SpA jaarlijks 300 miljoen passagiers vervoert[4], hebben passagiers toegang tot 21 kluisjes, verspreid over de drie lijnen van het netwerk.

"Behalve dat we hiermee het milieu sparen, ervaren onze klanten ook het gemak ervan, en onze samenwerkingen met het openbaar vervoer maken het nog sneller en gemakkelijker om onze diensten te gebruiken", zei Brzoska. "In deze drie steden kunnen forenzen voortaan pakjes versturen en ontvangen op weg van of naar het werk, op de tijd en plaats die het beste passen in het ritme van hun dagelijks leven."

Eind vorig jaar exploiteerde InPost, waarvan de aandelen worden verhandeld op EURONEXT-Amsterdam, 27.939 Automated Parcel Machines, waarvan 19.306 in thuisland Polen en 8.633 internationaal.

[1] https://assets.ctfassets.net/nv7y93idf4jq/5zSFetAofD65dSxduZ7ZPv/ba7b643f61ce7b08ed9b67386c06bdc5/Travel_Diary_Survey_2021_-_summary.pdf

[2] https://transparencia.tmb.cat/documents/525003/525684/Presentaci%C3%B3_Institucional_2022_EN_ACC/01af5179-a4c9-4154-830b-26850e4851f5

[3] https://metropoliabierta.elespanol.com/informacion-municipal/movilidad/metro-barcelona-limite-incremento-pasajeros_62719_102.html

[4] https://www.atac.roma.it/docs/default-source/pubblicazioni/carta-della-qualit%C3%A0-dei-servizi-di-tpl---anno-2022.pdf?sfvrsn=bd59ea24_2

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1993871/InPost_Locker.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554272/InPost_Logo.jpg

SOURCE InPost