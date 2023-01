InterSolution 2023: Sungrow debuteert de nieuwste residentiële Solar-Storage-EV-oplaadoplossing voor de Benelux

GHENT, Belgium, 30 januari 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, de marktleider op het gebied van omvormers en energieopslagsystemen, liet zich van haar beste kant zien op InterSolution 2023! Sungrow presenteerde de nieuwste residentiele 3-fase oplossing, de nieuwe commerciële SG125CX omvormer en de SG350HX 1500V string-omvormer. Al deze producten dragen bij aan de verduurzaming van de Benelux en helpt de economie verder koolstofvrij te maken door de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen te verminderen.

Sungrow Booth at InterSolution 2023

De trend van koolstofneutraliteit leidt tot een snelle ontwikkeling op het gebied van elektrische wagens. Vanwege de grote vraag naar een groeiend aantal EV-laders heeft Sungrow een 3-fase 11kW AC EV-lader toegevoegd aan de bestaande 3-fase oplossing. Zo wordt de geavanceerde 3-fase hybride omvormer en batterij-oplossing nog krachtiger en flexibeler en stelt de EV-lader u in staat om optimaal gebruik te maken van de opgewekte PV-energie.

De fluctuerende prijs van elektriciteit kan met de 3-fase oplossing worden omgezet in een voordeel door te batterij te laden op het moment dat elektriciteit goedkoop is en te gebruiken wanneer deze duur is. Daarna biedt de EV-lader 4 verschillende laadmodi die u bijvoorbeeld in staat stellen om op bepaalde tijden te laden of om alleen gebruik te maken van eigen opgewekte energie.

De gehele alles-in-één oplossing kan worden gemonitord en beheerd via Sungrow's iSolarCloud platform. Het platform toont real-time data en gedetailleerde updates van de installatie. Ook stelt het platform klanten in staat om flexibel de energiestroom en het eigen verbruik te controleren.

Naast de 3-fase oplossing heeft Sungrow ook haar SG125CX Multi-MPPT omvormer voor het eerst in de Benelux tentoongesteld. De SG125CX is volledig geoptimaliseerd voor commerciële en industriële (C&I) installaties met 12 MPPT's en compatibiliteit voor 500Wp+ modules. Zoals bij alle Sungrow omvormers is het ontwerp verbeterd om de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Afgestemd op de utility-markt, introduceerde Sungrow ook de PV Magazine Award-winnende omvormer, de SG350HX. De omvormer met een maximaal uitgangsvermogen van 352kW heeft een onvergelijkbare return on investment en is compatibel compatibel met grootformaat modules en tracking systemen. Daarnaast is de omvormer toonaangevend op het gebied van veiligheid.

"Als centrale speler in de sector zijn we verheugd dat we de alles-in-één residentiële oplossing voor huishoudens in de Benelux kunnen aanbieden. Met een uitgebreid productaanbod bereiden we ons voor op de grote veranderingen die in de regio zullen plaatsvinden en zijn we klaar om samen met onze klanten en partners de weg te wijzen naar een groenere en duurzame samenleving", aldus Yang Meng, Director of Distribution, Sungrow Europe.

Over Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") is 's werelds meest bankable omvormermerk en heeft wereldwijd meer dan 269 GW geïnstalleerd vermogen per juni 2022. Sungrow is in 1997 door professor Cao Renxian opgericht en is een leider in het onderzoek en de ontwikkeling van PV-omvormers met het grootste toegewijde R&D team in de industrie. Sungrow biedt een breed productportfolio aan PV-omvormeroplossingen en energieopslagsystemen voor utility-scale, commerciële, industriële en residentiële toepassingen. Ook verkoopt het bedrijf internationaal erkende drijvende PV-installatie oplossingen, NEV driving oplossingen, EV-laders en duurzame waterstof productiesystemen. Met een sterke 25-jarige staat van dienst in de PV-markt, voorzien Sungrow producten meer dan 150 landen wereldwijd van energie.

