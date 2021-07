Intragen lanceert 24/7 IAM-ondersteuning

Intragen lanceert een nieuw aanbod voor klanten om onmiddellijke ondersteuning te krijgen bij problemen met hun oplossingen voor Identity and Access Management (IAM)

BEDFORD, Engeland, 23 juli 2021 /PRNewswire/ -- Intragen kondigde vandaag haar 24/7 IAM-ondersteuning aan. De 24/7 IAM-ondersteuning van Intragen zorgt voor gemoedsrust bij IT-teams van ondernemingen: ze weten immers dat de senior IAM-professionals van Intragen altijd slechts een telefoontje verwijderd zijn voor onmiddellijke support.

Het nieuwe aanbod vormt een aanvulling op het Managed Services-aanbod van Intragen en omvat IAM-oplossingen waaronder Customer Identity en Access Management (CIAM), Privileged Access Management (PAM) en Identity Governance en Administration (IGA) als dienst of beheerde dienst. Dankzij de 24/7-ondersteuning kunnen problemen met hoge prioriteit zo snel mogelijk worden opgelost zonder te moeten wachten tot de volgende werkdag.

"We zien steeds vaker dat bedrijven zich willen focussen op hun core business", aldus Ian Yoxall, CEO bij Intragen. "Het beheren en onderhouden van deze systemen is daarbij vaak de zoveelste taak voor een toch al overbelaste interne IT-afdeling. Onze klanten kunnen rustig slapen in de wetenschap dat hun systemen operationeel zijn. Ons team staat op elk moment klaar staat als er zich problemen zouden voordoen. Ze kunnen zich toeleggen op wat belangrijk is voor hun bedrijf."

Managed service providers (MSP's) maken vaak gebruik van offshore outsourcing om hun klanten 24/7 ondersteuning te kunnen bieden. Intragen heeft besloten om hen support te leveren met hun eigen senior IAM-consultants om hun in-house expertise en ervaring te kunnen benutten voor een aanbod op premiumniveau. Het team is 24/7 beschikbaar voor onmiddellijke ondersteuning van klanten.

Identiteitsbeheer wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker en 24/7-ondersteuning is voor organisaties vaak een must om hun systemen zonder risico op downtime te laten draaien en te onderhouden. Eerder dit jaar stelde Gartner dat het ondernemingen ontbreekt aan de vaardigheden en middelen om IAM-uitdagingen efficiënt te beheren. Intragen zet in op de expertise van zijn consultancy team om een nieuw aanbod op de snel evoluerende IAM markt te brengen. Dit nieuws volgt de recente aankondiging eind 2020 van hun kant-en-klare identity governance SaaS oplossing, Intra1 .

Meer informatie over Intragen's 24/7 IAM Support vindt u op: https://resources.intragen.com/24-7-iam-support

Over Intragen: Intragen, opgericht in 2006, is een partner voor identiteitsgebaseerd veiligheidsadvies en implementatie van oplossingen. Intragen implementeerde met zijn team van IAM-experts al meer dan honderd Identity and Access Management (IAM)-projecten. Het breidt zijn aanbod voortdurend uit om in te spelen op de veranderende vraag naar telewerkers, cloud-omgevingen en toenemende veiligheidsrisico's. Meer informatie vindt u op www.intragen.com .

