Iron Curtain Trail uitgeroepen tot fietsroute van het jaar 2021

POYSDORF, Oostenrijk, 23 april 2021 /PRNewswire/ -- Het ongeveer 400 kilometer lange traject van de IJzeren Gordijnroute van Gmünd in Oostenrijk naar Bratislava is vandaag in het kader van de "Fiets en Wandelbeurs" uitgeroepen tot "Fietsroute van het Jaar 2021".

Al vele jaren reikt een gerenommeerde jury tijdens de Fiets en Wandelbeurs de prijs voor de beste fietsroute van Europa uit. Alleen fietsroutes die tussen september 2019 en september 2020 zijn voltooid of vernieuwd, kwamen voor de stemming in aanmerking. Dit jaar kozen de deskundigen voor het Oostenrijks-Tsjechisch-Slowaakse traject van de IJzeren Gordijnroute.

Het oordeel van de jury

"Een veelzijdige route die door een gevarieerd landschap van natuurreservaten loopt en lieflijke steden en dorpen doorkruist", aldus de jury in de toelichting van haar beoordeling. "In deze idyllische omgeving is het moeilijk zich voor te stellen dat hekken en wachttorens het tot 1989 onmogelijk maakten om de grens over te steken," aldus juryvoorzitter Bert Sitters. "Des te opmerkelijker zijn dan ook de aanzienlijke inspanningen die zijn geleverd om deze grensregio's om te vormen tot een aantrekkelijk fietsparadijs."

De winnaar

De fietstocht op het Oostenrijks-Tsjechisch-Slowaakse deel van de "Iron Curtain Trail" begint in Gmünd in het Oostenrijkse Waldviertel en voert afwisselend door Tsjechië en het schilderachtige Weinviertel naar Bratislava.

Fascinerend is niet alleen de ervaring van drie landen en culturen, maar ook het grensoverschrijdend heen en weer fietsen in de natuur. Bezienswaardige gebouwen, kleine steden, UNESCO wereldcultuurerfgoed en een unieke natuur, maar ook culinaire hoogstandjes zijn constante metgezellen onderweg. www.eurovelo13.at

De initiatiefnemers

De wedstrijd is een initiatief van "Hicle/Fiets en Wandelbeurs" en heeft tot doel aantrekkelijke fietspaden in binnen- en buitenland te promoten.

De genomineerden

Het Oostenrijks-Tsjechisch-Slowaakse deel van de IJzeren Gordijnroute won het van de LF Kustroute van Cadzand naar Bad Nieuweschans langs de Noordzee- en Waddenzeekust, de Oranjefietsroute van Apeldoorn naar Moers en de LF Zuiderzeeroute dwars door Nederland.

